🥨Bretzel Travel : Rendre le sur-mesure compatible avec le durable

… avec les voyageurs :

Bretzel Travel insiste sur l’importance du maintien du rapport de proximité avec les personnes qui font appel à elle. De cette façon, elle est en mesure de les sensibiliser efficacement lors des échanges menés tout au long de la conception des itinéraires. Juste avant le voyage, Bretzel Travel mettra entre autres à disposition des participant(e)s une Charte du voyageur / de la voyageuse responsable .



… avec les partenaires :

Cela commence par une sélection fine d’acteurs locaux partageant les mêmes valeurs et conscience des enjeux, mais cela va bien au-delà ! Une check-list pour assurer le maintien d’excursions aussi durables que possible est par exemple partagée avec nos guides. Les échanges avec les fournisseurs, agences clientes et autres prestataires sont aussi l’occasion de partager conseils utiles, recommandations de destinations et services moins connus du grand public. C’est ainsi que depuis quelques années un écosystème efficace prend forme, conscient des enjeux et ayant la volonté de les intégrer à ses méthodes de fonctionnement.

