🥨Bretzel Travel : Rendre le sur-mesure compatible avec le durable

À Bretzel Travel, on s’est donné la mission de faire découvrir les beautés de l’Allemagne et de l’Autriche aux voyageur(se)s français(e)s. C’est tout d’abord une équipe de passionné(e)s de voyage, des cultures et amateurs d’expériences originales. C’est tout naturellement qu’ils et elles ont décidé de les partager, en s’efforçant de personnaliser chaque offre pour que celle-ci corresponde au voyageur qui partira. Bretzel Travel, ce n’est donc pas simplement proposer des itinéraires, c’est toujours prendre pleinement en compte les besoins et désirs des voyageurs et les guider au mieux en se servant de son propre vécu. Et là vient le twist ! L'éco responsabilité en fera forcément partie, car inscrite comme un des principes fondateurs de l’entreprise.
Le rôle central du réceptif
C’est en étant consciente de sa position toute particulière que l’équipe aborde cette responsabilité. En se trouvant au croisement entre la personne bénéficiant de ses conseils et services, et la destination (choix des prestataires, des expériences et lieux visités) on a l’opportunité unique d’influencer positivement l’impact global du voyage ! Pourquoi alors ne pas favoriser les options les plus douces pour l’environnement ? Par exemple : le train est une excellente alternative aux longs trajets en voiture. On oublie le jet ski pollueur et bruyant, et on part voguer sur le lac en kayak ou bateau à voile. Rando en raquette, découverte à vélo, visite de fermes locales… Les possibilités ne manquent pas !
Une mentalité que l’on partage…
… avec les voyageurs :
Bretzel Travel insiste sur l’importance du maintien du rapport de proximité avec les personnes qui font appel à elle. De cette façon, elle est en mesure de les sensibiliser efficacement lors des échanges menés tout au long de la conception des itinéraires. Juste avant le voyage, Bretzel Travel mettra entre autres à disposition des participant(e)s une Charte du voyageur / de la voyageuse responsable.
… avec les partenaires :
Cela commence par une sélection fine d’acteurs locaux partageant les mêmes valeurs et conscience des enjeux, mais cela va bien au-delà ! Une check-list pour assurer le maintien d’excursions aussi durables que possible est par exemple partagée avec nos guides. Les échanges avec les fournisseurs, agences clientes et autres prestataires sont aussi l’occasion de partager conseils utiles, recommandations de destinations et services moins connus du grand public. C’est ainsi que depuis quelques années un écosystème efficace prend forme, conscient des enjeux et ayant la volonté de les intégrer à ses méthodes de fonctionnement.
Bretzel Travel insiste sur l’importance du maintien du rapport de proximité avec les personnes qui font appel à elle. De cette façon, elle est en mesure de les sensibiliser efficacement lors des échanges menés tout au long de la conception des itinéraires. Juste avant le voyage, Bretzel Travel mettra entre autres à disposition des participant(e)s une Charte du voyageur / de la voyageuse responsable.
… avec les partenaires :
Cela commence par une sélection fine d’acteurs locaux partageant les mêmes valeurs et conscience des enjeux, mais cela va bien au-delà ! Une check-list pour assurer le maintien d’excursions aussi durables que possible est par exemple partagée avec nos guides. Les échanges avec les fournisseurs, agences clientes et autres prestataires sont aussi l’occasion de partager conseils utiles, recommandations de destinations et services moins connus du grand public. C’est ainsi que depuis quelques années un écosystème efficace prend forme, conscient des enjeux et ayant la volonté de les intégrer à ses méthodes de fonctionnement.
Le partenariat Travelife, ultime étape avant la certification
Les mots c’est bien, les actes c’est mieux… Le 5 Juin 2026, Bretzel Travel a officiellement atteint le statut de Travelife Partner. Cela signifie que l’agence répond à plus de 100 critères de gestion professionnelle touchant au respect et à la protection de la biodiversité et des droits humains en plus d’attester de la validité de ses pratiques quotidiennes au niveau de l’économie d’énergie entre autres. Pour l’équipe, ce jalon apporte reconnaissance pour le chemin parcouru et la confirmation que la direction choisie est la bonne.
Un avenir fait d’initiatives
Évidemment l’effort continue bien au-delà des objectifs de certification. Afin de guider les voyageurs dans leur choix dès la phase de découverte, Bretzel Travel travaille sur la mise en avant des itinéraires dit “Low Carbon” répondant à un ensemble de critères, notamment en privilégiant les établissements certifiés et la mobilité douce pour un impact environnemental positif… Ce badge s’accompagnera d’ailleurs d’une mesure précise du nombre de kilogrammes de carbone émis par voyageur(se) ainsi que d’une contribution reversée à un organisme de décarbonation. Bretzel Travel a pour ambition via ces labels internes d’éveiller un peu plus les consciences de ses usagers sur l’impact lié aux activités du secteur touristique.
Et ce n’est (on l’espère) qu’un début ! La planète chauffe, nos petites têtes aussi…
Et ce n’est (on l’espère) qu’un début ! La planète chauffe, nos petites têtes aussi…
Prêt(e)s à se mettre au vert ?
Vous souhaitez proposer à vos clients une alternative éco responsable, durable et résolument authentique pour leurs prochains séjours ?
L'Allemagne et l'Autriche vous tendent les bras !
Hugo Bailly
hugo@bretzeltravel.com
+49 (0) 221 58609107
Site web (Voyages en Allemagne sur Mesure – Bretzel Travel 🌍)
>> BRETZEL TRAVEL dans l'Annuaire DESTIMAG
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