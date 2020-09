10 Choses à faire en Mongolie …Des idées pour votre voyage…

Rédigé par DMD-Mongolie le Lundi 14 Septembre 2020

1. Explorer l’immensité… (et vous pouvez ajouter un m ou deux…) :

Dès votre atterrissage sur le sol Mongol, vous respirerez son air pur, qui court à travers un immense territoire de steppes, de déserts et de montagnes. Dans ce pays ensoleillé, vous connaitrez une liberté à perte de vue sous l’éternel ciel bleu. Vous vous ressourcerez et jouirez de la sérénité des steppes.



2. Vivre sous la yourte :

La yourte, habitat traditionnel et trésor d’ingéniosité, sera votre hébergement. Durant votre séjour, vous aurez la possibilité de la découvrir sous différents aspects et types de confort : chez des nomades, dans un campement de yourtes et en yourte d’hôtes.



3. Monter à cheval :

En Mongolie, les animaux domestiques vivent en pleine liberté et font partie de la vie quotidienne de chacun. Il vous suffira de monter à cheval pour devenir nomade vous aussi, et ressentir la fierté et l’incroyable liberté liée à ce mode de vie.

4. Se régaler d’un khorhog, le méchoui mongol :

Invité à vous immerger dans la vie d’une famille nomade, vous serez reçu avec un repas de fête : le Khorkhog, méchoui mongol. Un grand moment de partage autour du dîner avec les nomades.



5. Goûter l’Airag au cours d’une partie de « Dembee », le jeu des doigts :

L’Airag, lait de jument fermenté, est la boisson préférée des mongols. Attendue par tous à la fin du printemps, elle a une place particulière dans le cœur des Mongols, presque plus importante que le vin pour les Français, c’est tout dire ! Même si la méthode de préparation de l’Airag est partout la même, chaque région est fière de la qualité de son Airag, dont le goût change avec le type de climat et de pâturage.

Considéré comme un exercice de mémoire, Dembee est une sorte de petite compétition où deux équipes s’affrontent dans un « jeu des doigts » que vous apprendrez facilement, et qui vous donnera l’occasion de goûter l’Airag dans la bonne humeur familiale de la yourte.



6. Participer aux travaux nomades :

Être en immersion implique que vous faites partie de la famille. Vous aurez alors la possibilité d’aider à conduire les troupeaux, traire les vaches, ramasser les bouses séchées pour faire le feu et préparer le repas… Une occasion qui ne se reproduit pas souvent dans une vie…



7. Eau de vie :

Lors de vos visites dans une famille nomade, Il y a une bonne chance que vous tombiez sur une scène de distillation de l’Arkhii, un alcool blanc ou laiteux à environ 20%. On dit même qu’arriver dans une yourte où l’alambic est en marche porte chance ! En tout cas, cela vous assure d’être invités à y goûter, c’est déjà ça de gagné ! L’Arkhii est obtenu par la distillation du yaourt dans un alambic sommaire posé sur le poêle.

L’été est la saison des aliments blancs (produits laitiers), qu’on consomme à profusion et qu’on transforme et conserve pour l’hiver. On consomme l’Arkhii plutôt en hiver, à usage thérapeutique, bien sûr !



8. Deel – Costume traditionnel :

Le deel est le costume traditionnel adapté à la vie quotidienne des nomades. En fonction de la saison, les éleveurs ont des deels différents ; avec par exemple, pour l’hiver, un deel doublé en fourrure. En Mongolie, vous aurez sûrement l’occasion de porter un deel, pour une cérémonie ou simplement pour faire le beau sur un cheval !



9. Devenir bouddhiste :

Malgré une interruption brutale sous le régime communiste, la Mongolie a une longue tradition bouddhiste. Lors des visites de monastères ou dans les familles d’éleveurs, vous pourrez vous laisser aller à goûter ces coutumes traditionnelles et religieuses et, qui sait, peut-être devenir bouddhiste vous-même ?



10. Jouer aux osselets, le jeu des nomades :

Les osselets de mouton sont le support de plusieurs jeux traditionnels. Chez les nomades, il est très courant d’y jouer avec les enfants ; il existe de nombreux jeux d’osselets inspirés des activités nomades comme la course de chevaux, par exemple.

La devinette des 4 osselets, qu’on rencontre un peu partout, vous donnera une première approche des jeux d’osselets.





