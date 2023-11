2023, une année record pour le groupe Marietton

Nous sentons que la crise au Moyen-Orient a un effet mais ce n'est pas dramatique. Il y a un ralentissement des prises de commandes. Nous avons eu très peu d'annulations, 5% du portefeuille Jordanie, Egypte. Mais je sens que depuis deux jours il y a un frémissement qui reprend.A partir de janvier 2024, les sites B2B de Voyamar et d' Héliades seront de véritables bombes atomiques. Les agences pourront faire du "à la carte". Nous avons travaillé pendant deux ans sur ce projet avec Orchestra. C'est un investissement important.Nous avons eu beaucoup de critiques, sur les temps d'attente, que nous avons entendu. Nous débuterons l'année avec de nouveaux sites.Nous allons réaliser une LBO interne. Certares va faire un aller - retour. Et il y aura peut-être d'autres fonds... Nous sommes au tout début de l'opération qui devrait se terminer fin 2024. Certares va rester, c'est un bonheur de travailler avec eux. Nous nous entendons très bien.Oui c'est la première soirée ici, à l'Abbaye de Collonges-au-Mont-d'Or, avec en vedette Enrico Macias depuis le covid. Je dédis cette soirée à mon père Claude, et à Simon Vincent, collaborateur du groupe qui est décédé d'un cancer à l'âge de 35 ans.Je mesure le chemin parcouru. En 2007, le groupe Marietton c'était 3 agences et un tour-opérateur. Nous pesions 17 M€ et en 16 ans nous arrivons à 450 M€.