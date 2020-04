A-Valoirs Prod-Distrib : chacun chez soi et les sous seront bien gardés…

L’Ordonnance sur l’A-Valoir devient une affaire qui fâche.



Normal, il est question de gros sous. Les sous des acomptes mais aussi des soldes des voyages réglés par les clients, détenus par les agences de voyages pour des voyages qui ne pourront avoir lieu de sitôt.



Et dont on ne sait pas s’ils auront même lieu un jour. En effet, d’ici 18 mois, délai au delà duquel les clients pourront demander le remboursement, beaucoup de “liquide” aura coulé sous les ponts. Et pas que du liquide…



Bref, l’Ordonnance dont tout le monde revendiquait la paternité, devient peu à peu un véritable bâton merdeux parce qu’elle engendre des dégâts collatéraux imprévus…



Et cela ne va pas s’arranger dans les jours et les semaines à venir.



Pourquoi ? Parce que les Producteurs crucifiés lundi soir par Emmanuel Macron qui a confirmé l’arrêt des voyages en dehors de l’Europe, savent que c’en est fini de leur saison.



Ils vont ramer sinon écoper jusqu’en septembre prochain dans le meilleur des cas. D’autres moins chanceux devront attendre l’année d’après. Un écueil temporel sur lequel certains se fracasseront aussi, inévitablement.



Or, beaucoup de voyagistes ont avancé de l’argent pour régler des prestations. D’autres se sont saignés aux quat’ veines et mis la rate au court-bouillon pour rapatrier leurs clients. Ils y ont laissé de l’énergie et beaucoup d’argent.