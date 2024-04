A. Wagner, DRH Kuoni France : "le DRH est garant du collectif"

TourMaG.com – Quelles sont vos missions au sein de Kuoni France ?



Amandine Wagner : C’est un poste de DRH assez classique avec toutes les missions liées à la RH c’est-à-dire les relations individuelles et collectives de travail, la partie développement RH avec le recrutement, la formation, la gestion et le développement des compétences.



La partie plus administrative de gestion du personnel et de la paye, ainsi que l’animation des instances représentatives du personnel. Il y a un gros volet sur la communication interne à redynamiser.



Ce qui est nouveau pour moi est de faire partie d’un groupe international DerTour, au sein du groupe Rewe, avec lequel nous travaillons en collaboration. Par exemple, ce matin, la DRH du UK nous expliquait comment elle recrutait, ses KPI, etc… Je trouve hyper intéressant ce partage de bonnes pratiques.



Il y a également un programme de Talents au niveau de Rewe. Il s’agit de la promotion interne au niveau du groupe.



Malgré tout nous sommes très indépendants, libres de mettre en place nos process et nos recrutements.



Je suis tout à fait autonome. Aujourd’hui, un poste de responsable RH est ouvert pour gérer la partie recrutement, formation, gestion des compétences.



Nous sommes 4 au sein du pôle RH.