A la découverte du dernier monstre des mers… le MSC Euribia

Que ce soit dans les cabines, les suites ou les installations communes, le MSC Euribia n’a pas fait les choses à moitié.De la plus simple à la plus élaborée, les cabines disposent de tout ce dont les visiteurs peuvent avoir besoin. Cabine avec balcon, duplex avec bain à remous, lit double, vue mer, option familiale, une large gamme de cabines et de suites attendent les passagers.A bord du, des infrastructures sont accessibles à toute la famille. En extérieur,forment un véritable parc aquatique pouvant accueillir plus de 1000 personnes. Des chaises longues et des transats garantissent un confort unique et vous permettent de bronzer au soleil paisiblement.Pour un moment de pure détente et de relaxation, leest l’endroit idéal. Emplacement privilégié réservé aux membres du MSC Yacht Club, piscine privée, salons de massages, accès à la suite thermale du, vivez une expérience unique et luxueuse.En intérieur, la sublimevous en mettra plein les yeux. Le plus long dôme à LED en mer forme une promenade intérieure longée de nombreux restaurants et boutiques où les passagers de la croisière pourront faire leurs emplettes.Pour les familles avec des enfants, des espaces jeux dédiés permettront à petits et grands de passer un moment convivial et divertissant. Des jeux et jouets sont disponibles et des animations sont organisées par le groupe afin d’occuper les plus jeunes passagers.Côté divertissement, les passagers pourront profiter de spectacles dans un véritable théâtre, d’un casino, d’un complexe sportif, d’un espace luxe et de bien d’autres prestations.