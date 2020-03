A-valoir : Club Med salut l'action du SETO et des EDV

Face à la crise du coronavirus, Club Med a décidé d'aligner ses conditions commerciales sur le dispositif d’état d’urgence sanitaire décrété qui autorise désormais les professionnels du tourisme à émettre un avoir correspondant aux sommes versées au titre du séjour annulé.



"Club Med tient également à souligner l’action mobilisatrice et solidaire de la profession, à travers l’implication forte et productive du SETO et des Entreprises du Voyages (EDV) et à remercier ses dirigeants qui ont œuvré inlassablement, avec l’ensemble de leurs collègues et partenaires, pour aboutir à ces décisions salutaires" indique un communiqué de presse.