AG des Entreprises du Voyages : "le plus dur est devant nous" déclare Jean-Baptiste Lemoyne

Pour lui, la situation ne peut plus durer : « Discothèque et agents de voyage : même combat ! Nous demandons à l’Etat le maintien et le renforcement du chômage partiel, un fonds de solidarité sans critère, une prise en charge des loyers comme c’est le cas pour les discothèques, et un ruissellement de l’aide à la SNCF jusqu’aux agents de voyages ! ».



D’après le président des EDV, trois points particulièrement urgents doivent alerter le gouvernement : les voyages scolaires, les tests exigés 36h à 72H avant les vols et difficilement réalisables à temps, et le manque de lisibilité sur les réouvertures ou non de frontières.



Sur scène, dans une ambiance étrangement détendue, Jean-Baptiste Lemoyne le promet : dès demain en conseil des ministres, il continuera à plaider la cause d’un secteur qu’il qualifie de « très entravé » et promet des accompagnements « au-delà de ce qu’il se fait déjà ».



« Est-ce que notre métier à un avenir ? Nous avons quelques mois difficiles à passer et oui, nous avons un avenir » , assure-t-il enfin. « Hauts les coeurs ! Nous nous retrouverons dans un an à la prochaine AG avec les mêmes visages, le même engagement, les sourires en plus » . Car dans le tourisme plus qu’ailleurs, le sourire reste au cœur de tout.