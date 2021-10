ALAIN DE MENDONCA

Président du Groupe Karavel-Promovacances et de Voyages FRAM

Alain de Mendonça est né le 31 janvier 1970 à Paris. Marié et père d'une fille et d'un garçon, il est le cofondateur du groupe Karavel-Promovacances avec Folco Aloisi. Il est aussi président du groupe FRAM depuis le 25 novembre 2015. Depuis sa création, ce serial entrepreneur a connu une réussite insolente avec ses nombreuses marques et réussi le rétablissement spectaculaire de FRAM, l'une des marques les plus populaires du tourisme français.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 12 Octobre 2021

