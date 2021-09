ALAIN HAMON

Président du Groupe Le Vacon - Voyages Internationaux

Alain Hamon est né le 1959 à Saint-Brieuc. Marié, il a deux enfants, Julien et Mathieu, qui occupent respectivement les postes de responsable du Marketing et de la communication et des Autocars Le Vacon à Lamballe. Depuis plus de 60 ans, l’entreprise fondée en 1952 par Pierre Le Vacon a prospéré notamment avec la création en 1987 de VI (Voyages Internationaux). Le Groupe englobe aujourd’hui les métiers de transporteur, agent de voyage et tour-opérateur.

