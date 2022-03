CEO - « Voyage en français »

2013 - Création « Voyage en français » , pour les particuliers et les professionnels. Cette start-up spécialisée dans le voyage et les activités touristiques francophones, édite des blogs d'infos et de bons plans pour aider à préparer des voyages à New York, en Floride et dans l'Ouest américain.

Réseau d'agences réceptives, avec des visites guidées hors des sentiers battus et de nombreuses autres prestations originales à New York, Miami, Chicago, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Barcelone et... Bordeaux, où elle a son siège.

2008 - Création Blog "Les Bons Plans pour un voyage à New York"

2021 - Intervenant Communication Marketing - BTS Communication et Bachelor Communication Graphique - Sainte Marie Bastide (Bordeaux)

2013 - Enseignant d'EPS du collège à l'Université

2011 à 2013 : Collège Sainte Marie Bastide (Bordeaux, 33)

2010 à 2011 : Collège Jeanne d'Arc (La Roche-Chalais, 24)

2002 à 2010 : Collège et Lycée St Louis St Clément (Viry-Châtillon, 91)

2004 à 2010 : Université Évry Val d'Essonne Département STAPS

2003 à 2007 : Sacré Cœur (Savigny s/Orge, 91)

2002 à 2003 : Institut Hameau de Grignon (Thiais, 94)

2003 à 2005: École Normale Supérieur de Paris

2010 - Directeur de colonie LCPA (séjours sportifs, culturels, itinérant à l'étranger