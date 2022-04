Titulaire d’un doctorat en droit public, Alice dispose de connaissances approfondies et de qualité pédagogique au regard des fonctions de chargée d’enseignements qu’elle a assurées pendant 5 ans à l’Université Paris Descartes.



D’abord juriste puis avocate, elle a principalement travaillé en conseil et en contentieux pour les acteurs publics.



Elle met au service des acteurs institutionnels et privés du tourisme ses compétences croisées en droit public et droit privé.



2019 - Fondation d’Alkemist Avocats

2014 - Avocate chez BDD Avocats

2012 - JJuriste chez DGA Avocats