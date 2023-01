Après différents postes en tour-opérateurs et institutions du tourisme, elle passe 3 années en Argentine au sein d'une DMC et se charge du lancement du marché francophone.



A son départ, ce marché représente désormais 90% de leurs ventes sur-mesure, l'entreprise s'est renforcée et continue sur sa lancée. Retour en France pour atterrir chez bynativ, start-up du groupe Voyageurs du monde où elle fera ses armes pendant 3 nouvelles années.



Avec un portefeuille de destinations asiatiques, elle accompagne des équipes internationales en se formant à de nouveaux procédés de travail. Chargée du suivi des comptes, de la production, de la formation des conseillers et du développement du site web, le rôle est varié et passionnant.



Une expérience enrichissante qui lui permet également de rencontrer sa future associée Iris Lucidarme. C'est ensemble qu'elles fondent Néogusto, la première agence de voyages culinaires à l'étranger, en développant peu à peu une idée rassemblant leurs compétences et passions communes : le voyage et la gastronomie !



2015 - 2018 : Business Developer agence réceptive & lancement marché Français - DMC Mater Sustentable, Buenos Aires (Argentine)

2019 - 2021 : Account Manager - bynativ, groupe Voyageurs du Monde 2021 : Co-création de Néogusto - Voyages Culinaires