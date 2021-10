Antoine Walter a pour mission de diriger l’équipe qui gère le répertoire des partenaires à Paris et dans toute la France pour le Groupe Expedia.



Avec près de 15 ans d’expérience dans la vente et la gestion de client dans le secteur de l’hôtellerie, il est un véritable expert dans sa façon d’aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de vente et assurer leur réussite, via la gestion de grandes équipes.



Avant de rejoindre Expedia, il a travaillé pour la société de voyages d’affaires Egencia qui fait également parti du groupe Expedia, où il dirigeait une équipe en charge du marché français.



Antoine a également occupé des postes similaires pour de grands groupes tels qu’Accor et Xerox.



2019 - Directeur France Expedia Group

2018 - Management of Sales & Account Management French Teams

2017 - Recruting, training and Management of Sales French Teams Egencia (Groupe Expedia)

2017 - Director Account Management

2015 - Manager Account Management

2014 - Sales Manager Big Data (Multiposting Group)

2010 - Key Account Manager (AccorHotels)

2005 - 102-2014 : Strategic Account Manager

2005 - Manager Sales (Xerox)