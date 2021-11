APST : le conseil d'administration approuve la réforme des statuts

Enfin, point important : quid des cotisations ? Sur ce point-là, l'analyse financière de l'APST devrait être affinée en 2022, pour tenir compte de « la variabilité de la charge de travail et du risque liée à la taille de l'adhérent », nous dit-on.



La cotisation fixe et la cotisation variable minimum seront modulées en fonction de la garantie théorique et un système de bonus-malus sera appliqué à la cotisation variable, basé sur la qualité du dossier, le risque réel porté par l'APST et le niveau de contre-garanties.



Et ceci dans un but : les cotisations fixes doivent couvrir les frais de fonctionnement de l'association, tandis que les cotisations variables doivent financer les sinistres, assurer le paiement de la couverture de réassurance et accroître les réserves du fonds de garantie pour atteindre les exigences réglementaires de solvabilité.



Désormais approuvés par le Conseil d'administration, cette version des statuts doit être soumise aux Pouvoirs Publics, qui vont y apporter leurs avis, commentaires et recommandations, avant de repartir à l'APST pour être transmis au Conseil d'Administration, au Bureau et au Comité des Risques.



Une fois la version finale rédigée, le Conseil d’Administration convoquera une Assemblée Générale Extraordinaire - surement début 2022 - pour voter cette réforme, qui devra ensuite obtenir rapidement l'agrément des Ministères de tutelle avant sa mise en application...