APST : Pas de réassurance publique avant juin 2022 ?

L'instance européenne a fait deux remarques sur le projet.



" La réassurance CCR doit donner son aval et la deuxième condition,que le système ne soit pas sur deux ans, mais une année renouvelable. La CCR a répondu, Bercy aussi, mais pas la Commission.



Aujourd'hui au 1er avril 2022, il n'y a pas de couverture publique, si jamais il y a une faillite, il n'y aura pas de couverture du garant ."



En cas de grosse défaillance dans le secteur, alors cela posera de légers problèmes. Et malheureusement cette réassurance publique ne devrait sans doute pas entrer en vigueur avant un moment, puisque nous nous trouvons en période électorale. Les ministères sont donc plus ou moins à l'arrêt.



" Si nous n'avons pas d'accord avec la commission la semaine prochaine (cette semaine), alors nous n'aurons rien avant la fin juin 2022. Le secteur est exposé.



Vous savez bien aussi que Groupama et Atradius bloqué les adhésions, " explique Cédric Dugardin.



Les deux assureurs attendaient la réassurance publique et espèrent aussi que la durée de deux ans soit validée, pour rouvrir les vannes. De plus, les remarques de la Commission européenne auraient refroidi les autres garants.



La problématique de la garantie financière est revenue quelques mois en arrière, voire même à la case départ.



Et Laurent Abitbol de prendre la parole pour poser la question : pourquoi le voyage est garanti, alors que ce ne l'est pas pour l'achat d'une télé ou d'un frigo ?