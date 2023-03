ASSUREVER couvre l’agence de voyages sur les packages dynamiques

Nous protégeons déjà vos clients, nous vous protégeons désormais vous, professionnels du tourisme !



Notre nouvelle garantie SECUR +, proposée en option sur toutes vos ventes en Package Dynamique est LA solution simple pour répondre à la problématique des défaillances des transporteurs : fermeture des aéroports, attentat, problème technique, retard aérien etc. au départ et au retour.



Force est de constater que ces derniers temps, pas une compagnie aérienne n’échappe à l’annulation de vols. Pas plus tard que ce 23 mars, la DGAC a demandé l’annulation de 30% des vols à Paris-Orly et 20% à Marseille, Toulouse et Lyon.



Les perturbations du trafic ont une incidence directe sur les séjours à la carte, donc sur votre obligation de plein droit en tant qu’agents de voyage dans le cadre de votre production de séjour. La garantie SECUR + vous couvre ainsi en cas de départ ou retour différé pour toutes causes.



Dans le cas où vous devriez héberger vos clients en attendant qu’ils puissent embarquer sur leur prochain vol, la garantie SECUR + indemnisera l’agence de voyage à hauteur de 80€/jour et par personne et ce, pendant 7 jours !



Si la défaillance du transporteur entraine la perte d’une nuit, de la totalité du séjour ou de son extension, la garantie SECUR + remboursera à l’agence de voyages les frais perdus jusqu’à hauteur de 1500€ par personne.