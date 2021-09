AXESS DEVELOPPEMENT TOURISMEUROP Le centre de formation de référence sur Marseille reconnu pour ses formations adaptées aux besoins du secteur par les professionnels de la Région Sud ainsi que par les stagiaires.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 6 Septembre 2021

Egalement au service des entreprises du tourisme pour la formation de leurs salariés par des sessions sur mesure in situ.



Organisme de formation spécialisé dans le tourisme depuis 1988, Axess Développement a pour vocation l’insertion professionnelle de ses stagiaires en faisant évoluer ses contenus de formation afin d’être au plus près des besoins du secteur.



• Par des formateurs professionnels (10 à 20 ans d’expérience dans le Tourisme et leur immersion régulière en agences de voyages ou structures hôtelières)

• Par l’évolution vers certains parcours de formations synchrones à distance

• Grâce à ses partenaires et son réseau d’agences et de TO: Amadeus, Sabre, certains franchisés TUI, nombreuses agences de la Région des réseaux Selectour, Tourcom, Manor, Havas, Conseil Régional, Conseil Général, Pôle Emploi, Opco mobilités, Akto …

• Par la qualité de ses formations : Certification qualité « Performance vers l’emploi » et en cours de certification Qualiopi



Il serait malvenu d’annoncer des taux d’insertion élevés dans la situation que nous vivons depuis plus d’un an mais en contexte traditionnel, ils varient entre 60 et 80 % selon les types de formation.



Axess Developpement

Date de création : 1988

Structure juridique (SA, Sarl, etc) : SARL

Effectif :9





Nom : Directrice : Di Martino

Prénom : Virginie

Adresse : 93 avenue de Montolivet

Code postal : 13004

Ville : MARSEILLE

Pays : FRANCE



Tel. : 04 91 14 32 70

Email :

Site Internet : en réfection

Facebook :

Linkedin :



Catégorie Formation professionnelle continue pour les demandeurs d’emploi et pour les professionnels (certaines formations sont éligibles au CPF et au Projet de Transition Professionnelle)

Formations Tourisme proposées Pour les stagiaires :



AMADEUS : formation certifiée par l’Etat (inscrite au Répertoire spécifique)



Parcours complet de 5 semaines sur le GDS + une période en agence de voyages/TO de 3 semaines : Amadeus Air et Rail (comprenant l’après-vente) Car et Hôtel



En présentiel à Marseille (3 sessions dans l’année) et également entièrement à distance toute l’année (en visio avec un formateur et un accès individuel à la plateforme Amadeus Training)



Niveau requis : Bac. Connaissances et/ou compétences dans le domaine du tourisme.



Statuts : Demandeurs d'Emploi : Formation gratuite pouvant être rémunérée par le Conseil Régional Paca (selon critères) ou par le Compte Personnel de Formation (taux de satisfaction : 4.9/5) , individuels/ salariés (CPF, FNE Formations ou Plan de Développement des Compétences)



SPECIALISATION VOYAGE D’AFFAIRES : Amadeus (certifiée) + Sabre



Parcours Amadeus identique + apprentissage du GDS Sabre et module sur les spécificités du voyage d’affaire.



Parcours complet de 5 semaines et demie sur les 2 GDS + une période en entreprise de 3 semaines



En présentiel à Marseille du 4 janvier au 11 mars 2022



Niveau requis : Bac. Connaissances et/ou compétences dans le domaine du tourisme.



Statuts : Demandeurs d'Emploi : Formation gratuite pouvant être rémunérée par le Conseil Régional Paca (selon critères) , individuels/ salariés (FNE Formations ou Plan de Développement des Compétences)



CONSEILLER VENDEUR TOURISME : formation professionnalisante



Une formation courte (6 semaines en centre + 3 semaines en entreprise), très opérationnelle qui permet d’obtenir les compétences de bases nécessaires pour vendre et concevoir des produits touristiques.



En présentiel à Marseille (4 sessions dans l’année), elle peut être cumulée avec la formation Amadeus afin d’élargir ses compétences.



Niveau requis : Bac. Expérience dans la vente ou la relation client. Niveau A2 du CECRL en Anglais.



Statuts : Demandeurs d'Emploi : Formation gratuite pouvant être rémunérée par le Conseil Régional Paca en sus du financement de la formation Amadeus (selon critères) , individuels/ salariés (FNE Formations ou Plan de Développement des Compétences)



RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT TOURISTIQUE : Titre certifié par l’Etat de niveau 6 (bac +3)



Le responsable d'établissement touristique gère une structure qui propose des séjours d'au moins une nuit, avec un hébergement et des services associés.





Emplois : Directeur/trice ou adjoint/e d’hôtel, de village de vacances, camping, résidence de tourisme, gite, auberge de jeunesse.



OBJECTIFS DE LA FORMATION



- Piloter et optimiser les services d'un établissement touristique dans une démarche qualité

- Manager le personnel d'un établissement touristique

- Commercialiser les offres d'un établissement touristique avec une démarche multicanale

- Assurer la gestion opérationnelle d'exploitation et prévoir les investissements d'un établissement touristique



Formation continue ou en alternance (via un contrat de professionnalisation ou le Pro-A) en présentiel à Marseille du 18 octobre 2021 au 29 juin 2022 : 850 heures en centre et 350 heures de stage en entreprise. – 78 % de réussite à l’examen pour la session 2019-2020-



Parcours modulaires possibles avec validation des acquis partiels selon le niveau des candidats ou par une procédure VAE.



Niveau requis : BAC en tourisme, hôtellerie, commerce ou gestion (ou équivalent), avec une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans ces secteurs dont un an avec encadrement d'équipe ou bien Bac + 2 en tourisme, hôtellerie, commerce ou gestion (ou équivalent) avec une expérience d'au moins trois ans dans ces secteurs dont un an avec encadrement d'équipe.

S’exprime en anglais niveau B1 - Maîtrise opérationnelle des logiciels de bureautique



Statuts : Demandeurs d'Emploi : Formation gratuite pouvant être rémunérée par le Conseil Régional Paca (selon critères) ou par le Compte Personnel de Formation, individuels/ salariés (Projet de Transition Professionnelle, CPF)



Pour les professionnels :



Remises à niveau ou perfectionnement Amadeus ou Sabre (durée selon programme)



Programmes co-contruites avec les agences/TO selon leurs besoins (après-vente ATC et manuel, profils clients, devis tarifaires .. )



Autres formations spécialisées dans le Tourisme :



• Optimiser ses techniques de vente dans le contexte actuel

• La négociation commerciale

• L’accompagnement d’un collaborateur vers des fonctions managériales

• … et TOUTES FORMATIONS SUR MESURE



Formations certifiantes dans le Tourisme :

• Amadeus

• Manager le personnel d'un établissement touristique

• Commercialiser les offres d'un établissement touristique avec une démarche multicanale

• - Assurer la gestion opérationnelle d'exploitation et prévoir les investissements d'un établissement touristique



(Notre centre peut décharger les entreprises des démarches administratives auprès des OPCO)



Formations en présentiel à Marseille ou en intra-entreprise , également possibles à distance avec un formateur en ligne.

Nos parcours sont éligibles à tous les modes de financement : FNE-Formation, CPF, Tansition Pro, Plan de Développement de Compétenes, Pôle Emploi, conseil Régional ..



Contact Responsable des formations tourisme Anne Poirotte : apoirotte@axess-developpement.fr





L'interview de Mme Anne POIROTTE , Responsable des Formations Tourisme TourMaG.com - Quels sont les métiers préparés par votre formation ?



Anne POIROTTE : " Notre organisme prépare à tous les métiers de la vente et de la production touristique dans les secteurs « Loisir » et « Affaire » ainsi qu’au métier de Responsable d’Etablissement Touristique (hôtels, villages de vacances, campings..).

Nos formations s’adressent à un large public issu de formations générales en tourisme, de formations initiales générales ou en reconversion professionnelle.

Bien évidemment dans le contexte actuel nous rencontrons, nous aussi, des difficultés dans le recrutement des stagiaires (sauf pour l’hôtellerie).

Nous sommes néanmoins convaincus, et nos stagiaires également, que la période actuelle est très propice à la formation afin de se préparer à la reprise d’activité que tout un chacun espère pour le printemps 2022.



Nos urgences : le recrutement de candidats pour les sessions d’Amadeus qui démarre le 20 septembre et de Responsable d’Etablissement Touristique le 18 octobre".



TourMaG.com - De quelle façon recrutez-vous vos étudiants ?



Anne POIROTTE : "Nous recrutons en partenariat avec Pôle Emploi, les missions locales, en candidatures spontanées, via les entreprises ou via Mon Compte Formation directement.



Les candidats doivent participer à des réunions d’information collective à l’issue desquelles ils passent des tests de positionnement.



Notre objectif, au cours d’entretiens individuels, est de nous intéresser au projet professionnel des candidats et de cerner leur motivation afin de valider ensemble le parcours de formation. Celui-ci pourra être adapté et individualisé si nécessaire, la finalité étant l’employabilité.

Dans le cadre du financement par la Région, les dossiers sont soumis à l’approbation d’une commission, la pertinence du projet étant prépondérante.



Le recrutement se fait dès le mois de juin pour les sessions principales de septembre à novembre, tout au long de l’année pour les autres sessions. "



TourMaG.com - Quels sont les point forts de votre formation ?



Anne POIROTTE : "Nos formations sont adaptées à la demande du marché :

Dans le voyage, en étant courtes, elles sont concentrées sur l’essentiel : connaissance des destinations porteuses et des produits, techniques de forfait, pratique de 2 GDS, force commerciale.

Notre connaissance du secteur et notre partenariat avec certains de ses acteurs nous permettent cette adaptabilité.

Dans l’hôtellerie, un référentiel revu et adapté aux évolutions du secteur, une équipe pédagogique ayant une expérience dans le secteur, dans la formation et dans la pratique d’un jury professionnel, des intervenants extérieurs un stage en entreprise de 2 mois permettent une professionnalisation de notre formation et offrent à nos stagiaires des perspectives réelles d’emplois.

Notre force réside dans l’accompagnement de nos stagiaires et dans leur suivi, dans l’individualisation de leur formation et dans la personnalisation pour les professionnels du secteur.

Nos méthodes pédagogiques sont basées sur des logiques de construction du savoir et par l’action, nous proposons des situations pertinentes centrées sur l’apprenant. La démarche pédagogique est déductive avec des mises en situation et des découvertes en petits groupes de travail."

