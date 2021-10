Personnalité bien connue de l'industrie du tourisme, Aymeric Becaud évolue depuis 25 ans dans le secteur du voyage. Il a travaillé au positionnement de voyagistes/tour operators ou prestataires, majors et leaders sur ce marché, tels Marsans Transtours, Look et l'Européenne d'Assurances..



2018 - Formateur référent chez VIATICUS école supérieure Digitale&Tourisme

2018 - Directeur associé PromoAGV et Konnect

2017 - Directeur général Adjoint TO Suntrade

2015 - Consulting AY-B CONSEIL

2011 - Directeur Commercial Europ Assistance

2009 - Directeur Commercial Look Voyages

2008 - Directeur Commercial et Marketing – L’EUROPEENNE D’ASSURANCE (LEA), groupe MUNICH RE, ERV Group

1998 - Directeur Commercial – Marsans Transtours (Grupo Marsans)

1997- Directeur des ventes Nouvelle Liberté Groupe Air liberté

1991 - Responsable Commercial régional – TO Planète

1988 - Délégué Commercial – AVIS, location de voitures en B2B