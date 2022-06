Adriana Minchella (Cediv) : "Si je recueille un très grand nombre de voix, je réfléchirais..."

TourMaG.com - L’APST choisira ses administrateurs et son(sa) président(e) jeudi prochain. Êtes-vous inquiète par rapport au nombre de votants ?



Adriana Minchella : "On peut toujours être inquiet par les temps qui courent quand on assiste aux taux d'abstention record dans les consultations démocratiques.



Cela provient en partie du fait que les électeurs doutent du pouvoir qu'ils détiennent et manifestent beaucoup de défiance face aux mots d'ordre et consignes officielles…



Ils voudraient avoir la capacité de choisir, de bien choisir, de choisir au mieux de leurs intérêts, mais ont-ils ou reçoivent-ils les bonnes infos ?



Mobiliser certes mais difficilement, au-delà de son cercle, de ses adhérents, de ses sympathisants et après…



Quand on veut défendre les intérêts du secteur ont se heurte à des systèmes, beaucoup de conformisme et un goût immodéré du pouvoir.



Redonner le pouvoir aux votants c'est avant tout bien les préparer à comprendre, à réfléchir et à agir.... Il y a du travail !



TourMaG.com - Vous avez pris position pour que la Distribution dirige cette instance. Pourtant, le secteur comprend tous les métiers. Quels sont vos arguments ?



Adriana Minchella : "Je considère (sauf erreur de ma part) que notre industrie est avant tout (numériquement) dominée par la distribution (Loisirs & Billetterie) mais ne tombons pas dans le piège d'opposer une des composantes de nos métiers à une autre ce serait trop facile.



Non, je préfère m'assurer que celui qui aura l'énorme responsabilité de gérer notre caisse de garantie soit dans l'impartialité la plus totale et sans aucune pression d'aucune sorte et avec un caractère bien trempé pour tenir tête aux administrations.



Dans cette période de "vide sidérant" où l'APST reste très fragile, à la merci d'un nouvel accident industriel sans avoir obtenu le concours de la Caisse de Réassurance et donc "de facto" du fonds complémentaire promis par l'état... ça va être sportif !