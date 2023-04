Agence de voyages, voyagistes : 3 idées pour recruter en 2023

Avant la pandémie, le candidat idéal pour l'industrie du tourisme avait une solide expérience ou des études axées sur ce domaine.Désormais,ses attributs formables et son intégration dans l'équipe plutôt que sa seule expérience dans le tourisme.Recruter des candidats ayant une expérience dans d’autres secteurs où la relation client est importante, apportera de nouvelles compétences et perspectives à votre entreprise, ce qui pourrait avoir un impact positif à long terme.Les candidats d’horizons différents peuvent également avoir de nouvelles idées qui pourraient améliorer l'efficacité ou créer de nouvelles expériences pour les clients.Les entreprises du tourisme peuvent donc bénéficier de perspectives diverses et de multiples idées nouvelles en recrutant des candidats ayant des antécédents professionnels différents.Un autre vivier de talents pourrait être intéressant à exploiter : les sortants de l'école ou les jeunes adultes revenant de l'étranger qui n'ont pas encore défini la carrière qu'ils recherchent., mais ils le compensent par leur motivation et leur volonté d'apprendre.Cette jeune génération, hyper-connectée, a plus de compétences informatiques et numériques qui pourraient être utilisées à l'avantage de votre entreprise, comme aider à mettre à jour le site Web et les médias sociaux. Ils peuvent également apporter de nouvelles perspectives et des idées de voyages qui conviennent mieux aux jeunes générations. Leur volonté d'apprendre vous permettra de leur enseigner les meilleures façons de fonctionner dans votre entreprise et de les aider à grandir avec vous.