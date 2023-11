Agences de voyage : et si les EDV s'inspiraient du label belge ? 🔑

" Tous les ans, les agents doivent mettre Ă jour leurs informations obligatoires.



Après les deux ans, les professionnels vont devoir de nouveau se soumettre à 5 autres formations que nous allons mettre à leur disposition. "



Tout est en place ou presque en Belgique pour aider les acteurs de la distribution de voyages à se démarquer et briller. La prochaine étape sera de rendre visible la certification auprès des voyageurs, grâce aux médias nationaux et aussi des organisations gouvernementales.



La région de Wallonie a d'ores et déjà envoyé une lettre à tous les Maires pour leur dire que le label CERTA était exigé pour répondre aux appels d'offres publics.



La directrice générale de la BTC souhaite que les réceptifs ou les compagnies aériennes soient convaincus comme les clients de la valeur ajoutée de travailler avec une agence certifiée.



Les travel planner sont exclus d'office de la démarche.



La visibilité et de la crédibilité ne sont pas les seuls défis à relever pour la Belgian Travel Confederation. Elle entend aussi faire prendre un virage vert à l'industrie.



" Nous ne voulons pas réinventer la roue, mais nous appuyer sur ce qui marche bien.



Nous sommes certifiés Travel Life, donc nous pouvons amener tous les vendeurs de voyages dans la labellisation Travel Life, grâce à CERTA Green, " dévoile Anne-Sophie Snyers, la directrice générale de la Belgian Travel Confederation.



Une fois la notoriété de CERTA assurée, le prochain enjeu sera de le rendre crédible auprès de fournisseurs qui ont parfois été secoués par les comportements des agents de voyages belges durant la crise sanitaire.



La France peut-elle s'inspirer de la Belgique ? Une partie de la profession y croit mais il reste à réfléchir aux contours...