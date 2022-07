Air Austral-Corsair : "Jamais dire, fontaine je ne boirais pas de ton eau..." 🔑

TourMaG.com - Air Austral attend la validation par la Commission européenne de son plan de sauvetage. Après coup, quel regard portez-vous sur ce mariage avorté ?



Pascal de Izaguirre : Nous avons beaucoup travaillé au cours des 12 derniers mois sur le sujet, en vain.



Nous avons été énormément mobilisés, Corsair et ses actionnaires ont joué totalement le jeu de ce rapprochement. Je tiens à rappeler que cette démarche a été initiée par l'Etat. J'avais juste initié la création d'une joint venture, entre Air Austral et Corsair.



Cette consolidation a du sens. Et je reste persuadé que tôt au tard, la consolidation entre compagnies du marché français aura lieu, c'est inévitable et du bon sens économique.



Qu'est-ce que vous voulez, nous ne pouvons pas convoler à deux, si une des parties le refuse. La région Réunion privilégie une solution purement réunionnaise, nous en avons pris acte.



La suite, ne nous appartient plus.



TourMaG.com - Le dossier est donc définitivement refermé ?



Pascal de Izaguirre : A ma connaissance, il n'y a pas d'ouverture sur le rapprochement capitalistique.



TourMaG.com - Vous abandonnez mĂŞme la joint venture ?



Pascal de Izaguirre : C'est autre chose, quel que soit l'issue se reposera la question de la joint venture.



C'est pour moi quelque chose de très pertinent, profitable et puissant pour les 2 compagnies. Ce n'est pas parce que le mariage est avorté qu'il n'est pas possible de faire une opération commerciale renforcée.



Cette coopération est très pertinente et nous devrons le remettre à l'ordre du jour. La situation doit se décanter du côté d'Air Austral.