Air Austral : les associés remettent au pot 2 millions d'euros

Air Austral qui avait déjà revu à la baisse son plan de vol pour la saison estivale, bénéficie d’un nouveau souffle grâce à l’engagement de ses actionnaires, qui ont accepté de remettre au pot 10 millions d'euros pour sauver l'entreprise.



En contrepartie, il faudra pour optimiser les performances de l'entreprise, "mobiliser tous les acteurs autour d'un objectif commun"., rappelle le communiqué de la compagnie.



À cette fin, des mesures de gestion interne plus rigoureuses ont été approuvées, visant à mieux contrôler et réduire les coûts.



Des efforts seront également requis des membres du personnel, se traduisant par une baisse significative du coût de la masse salariale, mais aussi des fournisseurs et de l’État, notamment dans la gestion délicate du traitement du passif public.



Les dessertes et programmes de vol du court et moyen-courrier ont été réévalués afin d'optimiser la rentabilité financière des lignes. Simultanément, des efforts sont déployés pour optimiser le "yield management".