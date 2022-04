frappe supérieure à 7 milliards d'euros

Ce que je veux vous dire, c'est que si la compagnie fonctionne bien et que nous avons besoin de nous développer, réunir 200 ou 300 millions d'euros pour les investisseurs que nous sommes, c'est une opération qui ne posera aucun problème.

Ce ne sera pas une fusion à proprement parler, puisque les deux marques existeront de part et d'autre.



L'argent permettrait de renforcer les fonds propres, avec une société regroupant les actionnaires d'Air Austral et Corsair, puis un actionnaire en mesure de mettre des fonds que les propriétaires historiques ne sont pas en mesure d'apporter.

A la Région, les élus sont tout sourire et confiants quant à cette proposition locale.Malgré tout, elle devra être mise en perspective avec le sauvetage passé de Corsair, par des actionnaires antillais. Bien que ces derniers annonçaient dans TourMaG.com avoir une force de "" cela ne semble plus suffire à l'heure actuelle.En attendant, Corsair essuie sa première grève des PNC depuis son changement de propriétaire, avec une bataille de chiffres entre la direction et les personnels syndiqués.Pour l'heure les positions restent d'après nos informations relativement éloignées, mais les responsables craignent surtout que le mouvement social s'étende au-delà de ce simple week-end.De plus, alors même que le projet de holding prend de plus en plus d'épaisseurs, les dirigeants ont peur de la mauvaise image envoyée au futur actionnaire.Pendant ce temps, Bercy attend l'offre du fonds d'investissement encore en lice...