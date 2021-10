Air Austral : un retour à la normale « dès la fin d’année 2021 ! »

Depuis le 1er octobre 2021, l’île Maurice a décidé de rouvrir ses frontières aux voyageurs.



La compagnie Air Austral a ainsi fait le choix d’étoffer son programme des vols et propose jusqu’à 4 vols par jour entre l’Aéroport Roland Garos à La Réunion et l’île sœur.



Ces vols sont opérés en Airbus A220-300.



Quelles sont les modalités de voyage pour se rendre à l’île Maurice ?



- Avoir un schéma vaccinal complet



- Réservation d’un hôtel certifié COVID-19 / ou preuve de réservation et justificatifs pour les séjours dans l’une des villas, bungalows, maisons d’hôtes, chambres d’hôtes ou au domicile sur l’île



- Résultat négatif du test RT-PCR effectué dans les 72 heures avant le départ du point d’embarquement final. Les tests RT-PCR sont obligatoires pour tous les passagers, y compris les bébés et les enfants en bas âge. Les résultats devront être présentés au format papier. Les tests antigéniques ne sont pas acceptés.



- Formulaires de santé distribués et à remplir pendant le vol



- Preuve d'une souscription à une assurance couvrant la COVID-19.



- Un test COVID sera effectué à l’arrivée et le 5ème jour. Les résultats de ce test seront demandés au format papier à l'aéroport.

Attention : Tous les documents demandés devront impérativement être présentés au format papier !