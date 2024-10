Air Caraïbes et French bee, cap sur l’hiver

Notre priorité est d’offrir toujours plus de flexibilité et de choix à nos passagers. En augmentant nos fréquences de vols, nous renforçons notre présence sur nos marchés clés, et offrons une expérience de voyage améliorée et accessible à tous.

Air Caraïbes et French bee , les deux compagnies du Groupe Dubreuil, ont dévoilé leur programme de vols pour l’hiver 2024-2025.En réponse à la demande croissante des passagers, deux compagnies du Groupe Dubreuil augmentent la fréquence de leurs vols sur plusieurs destinations, visant à offrir davantage de flexibilité et de confort." a déclaré Christine Ourmières-Widener , Présidente d’Air Caraïbes et de French bee.