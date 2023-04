Air France : Crash du Rio-Paris, le parquet général fait appel

Lors de vœux à la presse qui se tenait ce jeudi 26 janvier à Paris, Ben Smith, le PDG d’air France-KLM, Anne-Marie Couderc, présidente non exécutive Air France-KLM et Anne Rigail, Directrice générale d’Air France, ont affiché leur confiance pour l’année 2023 et au-delà.Retrouvez l’article de Christophe Hardin Air France-KLM poursuit le renouvellement de sa flotte et annonce la commande de 3 Airbus A350-900 pour Air France et de 4 Airbus A350F Cargo pour Martinair (membre du Groupe KLM).Retrouvez l’article de Jean da Luz À l’occasion du Bocuse d’Or 2023 dont Air France était partenaire officiel, la compagnie a dévoilé le nom des dix-sept grands chefs avec lesquels elle collaborera cette année. Cinq chefs intègreront cette brigade d’exception pour la première fois : Amandine Chaignot, Mauro Colagreco, Thierry Marx, Angelo Musa et Olivier Perret.Retrouvez l’article de Paula Boyer