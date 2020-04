Air France : "les vols intérieurs qui ont une alternative ferroviaire de moins de 2h30 devront être réduits" selon Bruno Le Maire

Dans les faits cela viendrait à supprimer la vente de billets entre Paris (Roissy ou Orly) et Rennes, Nantes, Bordeaux et Lyon. Seuls les passagers avec des correspondances vers l'Europe ou le long-courrier pourrait alors utiliser ces lignes aériennes.



Ces déclarations vont dans le sens des annonces faites par Benjamin Smith, PDG d'Air France - KLM devant le Sénat qui avait déclaré vouloir accélérer la restructuration de HOP! et du réseau domestique. Anne Rigail, directrice générale d'Air France également auditionnée par le Sénat avait ajouté : "La crise nous impose d'accélérer la transformation sur le plan environnemental" , mais aussi "sur la restructuration du réseau domestique".



"Nous avons vraiment beaucoup de travail. Nous avons tellement perdu d'argent. Nous sommes confrontés à la concurrence du train et des low cost. Nous allons accélérer le plan de transformation et réduire l'activité sur ce réseau. Il y aura un impact social," avait ajouté Ben Smith.



L'activité domestique a enregistré une perte de 220 M€ en 2019.