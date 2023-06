Air France : quel avenir pour le réseau domestiques ? 🔑

La navette de Bordeaux a été supprimée, dans le cadre de la loi sur l'environnement, mais la navette Montpellier aussi, alors que la ligne n'était pas concernée.



Le but est simple : faire d'Orly un hub Transavia, alors que les coques d'Air France sont Ă Paris-CDG,

L'activité de ce secteur se situe autour de 80% de l'activité business travel d'avant crise, elle ne reviendra pas à 100%, mais les TMC se sont adaptées à cela,

L'activité est réduite en fonction de la demande, après nous craignons à court terme que la présence d'Air France sur la base sud (à savoir Orly, ndlr) est menacée. Il y aura peut-être un transfert de l'activité vers Transavia, nous n'avons juste pas l'échéance,

En plus de Bordeaux, la navette reliant Paris à Montpellier a elle aussi été enlevée des programmes et pourtant, il n'existe pas d'alternative en train de moins de 2 h 30." estime Laurent Dahyot, le secrétaire général de la CGT Air France.Concernant Montpellier la desserte est assurée par Transavia, quand CDG est relié par Air France pour les correspondances, mais à une moindre fréquence.Pour justifier cet ajustement, la direction de la compagnie nationale n'y est pas allée par quatre chemins, la raison est simple et logique.En résumé, le voyage d'affaires est durablement en retrait et Air France estime qu'elle ne reverra pas une partie de cette clientèle. nous rapportait Jean-Pierre Mas, à la veille du congrès national des Entreprises du Voyage.Un constat partagé par Air France que la CGT n'accepte pas. Le syndicat s'indigne même du manque de combativité de la gouvernance pour reconquérir la clientèle évaporée.Une situation qui entraine non seulement des suppressions de routes, mais aussi des réductions de fréquences notamment entre Orly et Marseille." poursuit un autre représentant.