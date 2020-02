Air France : une grève dure chez Hop! dès vendredi 14 février 2020

Si les pilotes sentent « quelques frémissements de la part de la direction, quelques avancées relativement faibles » , d’après une source présente autour de la table des négociations, ils ne s'estiment globalement pas entendus.



« La direction se moque de nous, déclarez-vous gréviste ! » , indique un courrier interne du SNPL expliquant que les salaires n’augmenteraient rétroactivement que de 1% au 1er octobre 2019, contre 2% en 2018, 2% en 2019 et 8% en 2020 pour les pilotes Air France.



Contactée, la direction ne souhaite pas pour l’instant commenter la situation.



« Air France a pris connaissance d’un préavis de grève déposé par un syndicat de pilotes de sa filiale Hop! et confirme que des négociations sont en cours avec le SNPL Hop » , nous a sobrement fait savoir la compagnie tricolore.



Alors que les performances du court-courrier chez Air France connaissent un net recul, la compagnie domestique doit être recapitalisée au printemps 2020, dans le but de couvrir les pertes accumulées.