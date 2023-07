Air Tahiti Nui : Une grève impact le trafic

Pour l'heure " le vol retour TN101 du mardi 11 juillet prévu au départ de Los Angeles à 23H55 et à destination de Tahiti-Faa’a est pour le moment maintenu, " explique la compagnie.



C'est aussi le cas pour le vol TN101 du mercredi 12 juillet, puis le vol retour (TN102 du jeudi 13 juillet), prévu au départ de Tahiti-Faa’a à 08h25 et à destination d’Auckland-NZ.



De plus les lignes supplémentaires sont ajoutées. Les vols SB900 et SB901à destination ou au départ d’Auckland-NZ sont programmés.



D'après la direction que nous avons contactée, les discussions et négociations se prolongent, elle espère un dénouement rapide.



Faute de visibilité sur les capacités à opérer ou non des vols lors des prochaines 48h, Air Tahiti Nui propose aux clients préférant annuler, en raison de l'incertitude, de pouvoir être remboursés de leurs billets, sans aucun frais.