Air Tahiti Nui réouvre son Paris-Los Angeles-Papeete au 16 novembre

« Nous prévoyons d’opérer la ligne entre 3 et 7 fréquences hebdomadaires à partir du 16 novembre »,

« Nous nous ajusterons ensuite en fonctionne de la demande. Nous sentons une bonne énergie de la part du marché, et nous sentons sur l’IFFM l’envie de revoyager »

Retour à la normale entre Paris et la Polynésie ?Alors que la situation sanitaire s’améliore peu à peu en Polynésie française d’une part et que les Etats-Unis prévoient de s’ouvrir à nouveau aux touristes étrangers d’autre part, Air Tahiti Nui va revenir à ses plans de vols normaux dès le 16 novembre. Les vols sont déjà en machine et prêts à être vendus, bien que la date peut encore être modifiée en fonction des décisions des autorités américaines.Air Tahiti Nui, qui volait depuis le début de la crise sanitaire mondiale avec une escale technique à Vancouver reprendra donc bientôt son tracé habituel avec escale à Los Angeles.indique Jean-Marc Hastings, directeur régional France et Europe d’Air Tahiti Nui, depuis les allées de l’ IFTM-Top résa , ajoute-t-il.