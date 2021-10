Airbus dévoile ses excellents chiffres pour l'année 2021

Ce n'est pas tout, car pour atteindre ses objectifs de livraisons le constructeur attend accélérer sa production.La cadence de production de l’A220, actuellement de 5 avions par mois, devrait passer à 6 en début d’année 2022 et atteindre 14 au milieu de la décennie.La trajectoire globale prévoit d’atteindre une cadence de 65 avions par mois d’ici à l’été 2023Et cette embellie devrait se poursuivre pour encore quelques mois, car le carnet de commandes s'est bien garni.N'oublions pas que l'aérien n'est toujours pas sorti de l'impasse et que le retour à un trafic normal n'est pas attendu avant 2027 selon Augustin de Romanet, le PDG du Groupe ADP. L’EBIT ajusté, en français BAIIDA, correspond aux bénéfices avant intérêts et impôts s'établit à 3,369 milliards d’euros (contre -125 millionsd’euros en 2020).C'est un outil permettant de connaître la santé financière et opérationnelle d'une entreprise.Le résultat net consolidé s’établit à 2,635 milliards d’euros et la trésorerie brute s’élevait à 21,7 milliards d’euros au 30 septembre 2021.Pour le reste de l'année Airbus ne prévoit pas de "nouvelles perturbations" économiques ou sur le trafic aérien. L'entreprise s'attend à réalisé un EBIT ajusté de 4,5 milliards d’euros et de présenter un flux de trésorerie disponible de 2,5 milliards d’euros.