Amsterdam le temps d’un weekend, que faire absolument ?

Surnommée la Venise du Nord, Amsterdam compte parmi les plus belles villes d’Europe. C’est la ville aux mille facettes. Elle séduit les voyageurs de tous horizons par ses canaux, ses coffee shops, ses musées d’art, ses bâtiments historiques, etc. Mais par où commencer sa visite, surtout si l’on n’a que quelques jours à passer à Amsterdam ? Découvrez la liste des activités, attractions et lieux à visiter une fois sur place.

Vendredi 15 Janvier 2021

Bien sûr, avant de partir, vous pouvez anticiper certains achats ou certaines visites. Vous pouvez notamment louer votre voiture ou vélo en amont pour ne pas patienter trop longtemps au comptoir de l'agence, organiser toutes les activités que vous souhaitez absolument faire plutôt que d'improviser sur le tas, etc.

Commencez par louer un vélo pour vous rendre aux canaux d’Amsterdam Quoi de mieux qu’un vélo pour visiter Amsterdam ? Économique, écologique, pratique du point de vue de la circulation, il permet de faire rapidement le tour de la ville. De plus, vous pourrez dépenser les calories accumulées au cours de vos aventures culinaires. Que demander de plus ?



Le vélo est également idéal pour vous rendre rapidement aux canaux d’Amsterdam, qui font partie des attractions incontournables à ne surtout pas manquer. Vous pouvez opter pour une petite promenade rapide en barque ou une croisière de luxe incluant dîners et cocktails. En voguant paisiblement sur les eaux, vous pourrez admirer autrement les belles façades des maisons qui longent les quais.



Et à la fin de votre promenade, ne manquez pas de visiter le Musée des Canaux (Het Grachtenhuis). Ouvert du mardi au dimanche, cet établissement relate l’histoire des canaux de la ville. Ils sont d’ailleurs inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010. De quoi allier culture et plaisir des yeux.

Palais Royal, maison d’Anne Frank et Rijksmuseum Le Palais Royal d’Amsterdam fait partie des grandes attractions touristiques à ne pas rater. Il s’agit d’un monument emblématique de la ville tant par son histoire que par son envergure. L’édifice présente à ce jour l’une des plus importantes collections de mobiliers Empire ayant été parfaitement préservés. Accessibles au grand public, les multiples pièces du palais exposent également de nombreux vestiges datant de l’âge d’or du pays.



La maison d’Anne Frank est un bâtiment à l’histoire lourde. Elle vous fait découvrir la vie de la jeune juive et de ses compagnons au destin tragique lors de l’occupation allemande. À travers la visite de cette maison-musée, vous pourrez revivre leur quotidien. Ces clandestins vivaient constamment sous la menace de la Gestapo et des camps de concentration. Une expérience unique chargée en émotions qui permet de ne pas oublier.



Vous êtes un amoureux de l’art ? Une visite du Rijksmuseum est un autre passage incontournable lors d’un court séjour à Amsterdam. Il s’agit de l’un des plus grands musées des Pays-Bas. Il regroupe effectivement plus de 8 000 œuvres sur 10 000 mètres carrés d’expositions. Ici, vous aurez tout le loisir d’admirer les plus belles pièces des siècles passés au cours d’un après-midi.

Faire un tour à la Heineken Experience et conclure par un passage par le quartier Jordaan Amateur de bière, le Heineken Experience est fait pour vous. Ce musée est fondé sur un site ayant autrefois servi à la brasserie. Sa visite inclut une présentation ludique des diverses étapes menant à la fabrication de la fameuse bière. À la fois instructive et divertissante, cette attraction vous propose même une dégustation à la fin de la visite afin de ravir les papilles des amateurs de cette boisson à base de houblon !



Avant de quitter Amsterdam, un passage par le quartier Jordaan et ses bonnes adresses s’impose. D’un charme saisissant, avec ses bâtiments et monuments historiques, il fait partie des plus beaux endroits à visiter dans la ville. Outre la Maison d’Anne Frank située dans le quartier, Jordaan réserve d’autres surprises aux visiteurs. On peut citer les cafés bruns branchés, les clubs uniques, et les fameux coffee shops distinguant le pays. Riche d’histoire et d’une culture vibrante, le quartier Jordaan est source d’expériences mémorables pendant votre séjour.



Balades, visites, détente, découverte, vous l'aurez compris, Amsterdam est une ville qui regorge d'activités incroyables qui oscillent entre plaisir des yeux et gustatifs. Entre la beauté des petites et grandes rues, mais aussi le dynamisme de la ville, pas de risque de s'ennuyer lors de votre voyage. Vous avez déjà visité Amsterdam ? Racontez-nous votre expérience !

