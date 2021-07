Argentan au cœur de l'Orne Une ville à la campagne et un patrimoine historique très riche.

La ville d’Argentan a de multiples visages avec un espace campagne dans la ville. Il fait bon de s’y balader en longeant les bords de l’Orne et découvrir la richesse de la faune et de la flore des pâtures, site labellisé Natura 2000.

Située au carrefour de grandes voies de passage depuis l'Antiquité, la ville a vu du beau monde défiler, d'Aliénor d'Aquitaine au Général de Gaulle en passant par François Ier.

Rédigé par Nadège Vivier le Mercredi 7 Juillet 2021

Au centre de l'Orne, sous-préfecture du département, le paysage fut marqué par l’histoire. Remontons le temps ensemble. La ville fut détruite à un peu plus de 80 % lors de la seconde guerre mondiale . Dû par sa position stratégique, son nœud de voies de communication est sur le chemin des troupes alliées pour la dernière étape du débarquement du 6 juin 1944 : la poche de Chambois – Falaise.



Les riches bourgeois ont bien prospéré au XVIIIème siècle, en témoignent les nombreux hôtels particuliers parsemés dans la ville.

Argentan fut choisi par Pierre II de Valois duc d'Alençon pour sédentariser sa cour au XIVème siècle. Il y fera un véritable château princier, actuellement le palais de justice, et une chapelle castrale, qui abrite aujourd'hui l'office de tourisme d'Argentan Intercom.



Henri Ier Beauclerc, le plus jeune fils de Guillaume-le-Conquérant fit fortifier la ville avec une double enceinte jalonnée de 16 tours, il n'en reste plus qu'une, la tour Marguerite.



C'est une ville reconstruite qui a su conserver de beaux vestiges. Les ruines du donjon roman témoignent du passage des ducs de Normandie et rois d'Angleterre. Il ne reste qu'un cinquième de sa taille originelle, il pouvait accueillir jusqu'à 300 soldats.



Le château ducal, maintenant palais de justice, était la résidence princière des ducs d'Alençon. Ce véritable château à la pointe de la modernité du XIVème siècle était accompagné de sa chapelle castrale. L'église Saint Germain majestueuse avec ses voûtes de style gothique flamboyant, renaissance et baroque. L'église Saint Martin qui possède une verrière datant du XVIème siècle, véritable trésor qui a pu être sauvegardé. La tour Marguerite, la seule tour défensive qui reste des remparts de la ville. Elle possède son système défensif, des archères canonnières au mâchicoulis.

Les hôtels particuliers sont nombreux.



Sans oublier le musée Fernand Léger et André Mare, artistes natifs de la ville et le savoir-faire de la dentelle que l'on peut retrouver dans le musée dédié.



Les activités proposées à Argentan par Confidences normandes Je propose à Argentan trois visites et un jeu de piste pour découvrir la ville :



● La visite découverte des « 3 vieilles dames »



Elles sont les témoins de l'histoire de notre ville. Laissez-vous chuchoter à l'oreille leurs secrets. Écoutez, ressentez, et regardez, elles ont tant à nous transmettre. Le temps d'une parenthèse temporelle, partagez un moment de découverte conviviale des 3 monuments remarquables d'Argentan. Gravissez les marches de la tour Marguerite, profitez de la vue et faites le tour du chemin de ronde tels des soldats du moyen-âge, rien en vue , Découvrez que l'église Saint Germain héberge un animal, les têtes sculptées sur les stalles du chœur et l'exposition de photos des destructions de l'église pendant la seconde guerre mondiale. Admirez le joyau sauvé de l'église Saint Martin, comprenez pourquoi cette église a été installée ici suite à des croyances païennes et laissez vous conter l'histoire de la charité de Saint Martin.



→ Durée de la visite : 1h30



● La visite découverte « Il était une fois Argentan, sur les pas de... »



Le fil rouge de la visite sont les grands personnages qui ont marqué l'histoire de la ville. Ils ont laissé leurs traces dans les noms des rues, sur les vestiges de monuments disparus ou visibles ou bien même encore dans l'activité d'un quartier. Pourquoi avons-nous une rue Charlotte Corday, la tristement célèbre jeune fille serait-elle venue à Argentan ? Le logis des abbesses, où est donc passé l'abbaye ? Et beaucoup d'autres encore...



→ Durée de la visite: 1h30



● La visite découverte de l'église Saint-Martin-des-Champs de Mauvaisville



Le plus vieil édifice de la ville a conservé ses peintures murales. Cette petite église, qui est composée que d'une simple nef, était située sur le chemin royal allant de Caen au Mans. L'une des étapes des pèlerins se rendant au Mont-Saint-Michel ou à Saint-Jacques de Compostel. Habituellement fermée au public je vous en ouvre les portes et vous la fait découvrir.



→ Durée de la visite:1h30



● Le jeu de piste : « Escape sac à dos »



Vous aimez jouer ?

Apprendre en s'amusant ?

Alors venez faire un escape sac à dos !

A l'aide du contenu d'un sac à dos vous partirez à la découverte de la ville. Trouvez les codes et vous pourrez accéder aux informations historiques.



Vous devez venir avec une bonne paire de chaussures, de quoi vous désaltérer et surtout n'oubliez pas votre bonne humeur !



Écouché une petite cité qui a du caractère Oserez-vous vous aventurer dans le dédale de ruelles ?



Écouché est une jolie bourgade labellisée « Petite cité de caractère ». Les origines du nom de cette commune restent une énigme, mais elle a gardé par ces rues une évocation de la vie quotidienne au moyen-âge. On arrive facilement à imaginer le potier dans son atelier dans « la cour du pot d'étain », ou comprendre qu'il arrive à l'Orne de sortir de son lit dans la « ruelle de la queue de l'eau ».



Les hommes se sont installés à cet endroit depuis bien longtemps. La proximité de l'eau et les terres fertiles ont fait de ce petit bourg un endroit idéal. Les romains étaient déjà présents, nous le savons grâce à des restants d'activités retrouvés dans le sol. Il n'y a jamais eu de château mais plutôt ce que nous appelons un « castrum », c'est-à-dire une bretêche (une tour en bois) sur une motte féodale, des fossés remplis en eau vive et des palissades de bois.



Le bourg va fructifier grâce à son commerce, notamment avec les nombreuses foires qui ont lieu tous les ans. Les gens viennent de loin pour acheter et vendre leur production ou des denrées rares et lointaines comme les épices par exemple. Les artisans s'enrichissent, ils vont le montrer en construisant des tours escalier d'apparat. Elles sont nombreuses, à vous d’observer. Il y en a même qui ont quelques fantaisies, c'est ainsi que les riches bourgeois pouvaient montrer leur réussite.



A ne pas louper à Écouché, son église. Celle-ci est en fait composée de 3 églises successives. La primitive datant du XI-XIIème siècle, la seconde où il ne subsiste que la nef datant du XIIème siècle et le chœur actuel datant du XIV-XVème siècle. Vous avez pas moins de 16 tours d'apparat le plus souvent cachées côté cour des maisons. Le moulin qui aurait été construit par des moines venus d'Ecosse est mentionné dans un acte où Guillaume-le-Conquérant accorde les revenus de celui-ci à la reine Mathilde pour l'entretien de l'abbaye aux dames de Caen, nous sommes au XIème siècle !



Il y a beaucoup de petits patrimoines à découvrir dans ce dédale de ruelles, les pierres à boire qui dépassent des murs, la fontaine Isabeau ou encore la tour coiffée qui aurait servi de grenier.



Les activités proposées à Écouché par Confidences Normandes Je vous propose deux façons pour découvrir cette jolie cité pleine de caractère, les deux peuvent être complémentaires !



● La visite découverte « Dédale de ruelles »



Nous partons de la place Warabiot en évoquant l'origine du nom du lieu, l'activité bourgeoise très florissante et les anciennes halles qui se trouvent au cœur du bourg, là où se déroule le marché hebdomadaire.



Ensuite nous empruntons les ruelles, nous passons d'une ruelle à l'autre et faisons le tour de la cité en longeant ses murs où il fait bon été comme hiver. Au détour d'une rue nous pourrons apercevoir une porte avec une drôle de forme arrondie dans son embrasure, une gargouille égaré loin de l'église ou même un autel révolutionnaire.

Je vous révèlerai la vérité sur l’histoire de la nef en ruine de l’église.



● Le jeu de piste historique



Vous allez devoir aider Hugues le mercier à retrouver sa marchandise volée.



Il est venu à Écouché pour la foire de l'Angevine mais des petits malins se sont amusés à lui voler sa marchandise et à l'éparpiller partout dans la ville. Heureusement Hugues écrit toujours dans son carnet de voyage les lieux qu'il visite. Il a laissé le sien pour guider les enquêteurs à travers Écouché. Grâce à celui-ci vous pourrez retrouver les lieux où ont été cachées la marchandise de Hugues. Pour la récupérer il faut trouver le code de l'antivol en résolvant une énigme à l'aide du contenu d'un sac à dos rempli d'objets des plus divers comme par exemple une loupe, un stylo à encre magique ou encore un miroir.



Je suis présente de loin pendant tout le jeu pour vous aider en cas de panne d'inspiration pour résoudre les énigmes.



Une façon ludique et amusante de découvrir le patrimoine local, un bon moment à passer en famille ou entre amis .



Un château au milieu de la campagne ornaise : le château de Médavy Venez découvrir l'art de vivre au XVIIIème siècle.



C'est dans un écrin de verdure, derrière les arbres qui le cachent le long de la route, que vous pourrez découvrir le château de Médavy. Au bout de la longue allée vous le voyez trônant au milieu de ses douves remplies en eau vive grâce à un bras de l'Orne qui a été dévié exprès. Il revient de loin, aujourd'hui il a fière allure avec ses belles toitures à la Mansart neuves et son premier étage meublé avec beaucoup de goût par son propriétaire actuel.



Le premier seigneur connu est Hugues, gouverneur d'Alençon, qui aurait bâti cette place forte pour défendre le duché de Normandie. La famille Rouxel de Médavy a marqué l'histoire du lieu en lui donnant ses douves, sa cour carrée et ses tours. Au fil des ans il perd ses fonctions défensives, les courtines sont abattues, les toitures pointues des tours sont adoucies. C'est au XVIIIème siècle que Jacques-Léonor Rouxel de Médavy construit le château résidentiel que nous pouvons admirer.



A la Révolution il sera confisqué puis passera de main en main, plus ou moins entretenu et /ou habité. Il fait désormais le bonheur de son propriétaire qui ouvre généreusement ses portes à la visite.



Il est possible de découvrir le lieu en se baladant librement dans le parc. Pour ce qui est des intérieurs il faut être accompagné et avoir tous les détails de l'histoire du lieu et les objets qui le décorent.



Pour découvrir le château je vous propose quatre visites découvertes. ● La visite découverte des intérieurs du château.



Le premier étage est entièrement meublé avec des objets de la vie quotidienne, des peintures et une très belle collection de cartes, globes et atlas. Les différentes pièces s'enchaînent en enfilade. Les pièces sont agencées de manière harmonieuse avec des objets et des meubles dont vous n'avez certainement pas l'habitude de voir.



● La visite découverte de la tour Saint Pierre.



La tour Saint Pierre est une des deux tours restantes qui étaient à chaque angle du château, elle a été entièrement restaurée de la cave au grenier. C'est le lieu de vie des propriétaires lorsqu'ils viennent en villégiature. Celle-ci est décorée avec une collection d'art contemporain du XXIème siècle.



● La visite découverte de la salle des maquettes.



La salle des maquettes est une nouveauté de 2021. Il y a une quarantaine de maquettes de bateaux allant de la caravelle de Christophe Colomb au Titanic, en passant par le célèbre Pen Duick d'Eric Tabarly. Ce sont des maquettes faites à la main d'après les plans des originaux.



● La visite découverte globes et atlas.



Le propriétaire nous met à disposition les trésors de sa collection personnelle. Des ouvrages très rares qui ne sont pas visibles habituellement. Nous allons des premières représentations du monde aux cartes élaborées pendant les grandes découvertes et la diffusion de celles-ci grâce à l'invention de l'imprimerie.



● Balade dans le parc.



Les extérieurs se visitent en libre, vous pouvez flâner et voir la chapelle aménagée dans la deuxième tour, le pigeonnier et ses nombreux trous de boulins qui permettent d'évaluer le nombre d'hectares du domaine, sans oublier les lamas et les alpagas.



Les informations pratiques



Pour vous rendre à Médavy il vous faudra un véhicule.



Venir en voiture :

→ A28 : Alençon / Rouen

→ A88 : Le Mans / Caen



Venir en train :

→ Ligne Paris / Granville



Venir en avion :

→ Aéroport de Carpiquet à Caen



De nombreux restaurants sur Argentan Intercom et Aux sources de l'Orne.

www.tourisme-argentan-intercom.fr/category/restauration

www.tourisme-sourcesdelorne.fr



• A découvrir le Haras national du Pin, véritable Versailles du cheval.

• Pour les passionnés de la seconde guerre mondiale le mémorial de Montormel sur la poche de Chambois – Falaise.

Pour en savoir plus www.argentan.fr

• www.tourisme-argentan-intercom.fr

• www.tourisme-sourcesdelorne.fr

• www.chateau-medavy.com



Description de mon activité, mon pourquoi : Je suis guide conférencière indépendante.



Suite à de nombreuses années à exercer mon métier dans des sites touristiques tels que le château Guillaume le Conquérant à Falaise (14), l'office de Tourisme d'Argentan (61) ou encore le château de Médavy (61), j'ai décidé de créer mon entreprise de guidage que j'ai baptisé Confidences Normandes.



Je suis native de l'Orne, mes racines sont ici et je suis fière de pouvoir faire connaître mon département. Mon métier me permet de transmettre l'histoire d'un lieu, de partager une expérience unique avec les visiteurs et surtout de mettre en valeur notre beau patrimoine tant architectural que naturel. Je suis là pour accompagner les gens dans leur découverte, les sensibiliser et faire le lien entre la pierre et le visiteur.



En visite avec moi vous ne vous ennuierez pas ! J'aime la grande Histoire mais aussi les petites histoires et les anecdotes croustillantes. Avec « Confidences Normandes » vous serez chouchoutés, vous pourrez profiter de visites adaptées à votre demande et tout cela dans la bonne humeur. Je suis à l'écoute de vos attentes.





Mon panel d'activités va de la visite guidée classique, que je préfère appeler « visite découverte », à la visite décalée. Je propose également des jeux de piste historiques où vous pouvez découvrir la ville tout en s'amusant, je reste à vos côtés pour vous orienter en cas de difficulté.

Mes visites découvertes durent environ 1h30, il est possible pour moi de vous accompagner pendant une demi-journée ou une journée.



Et les jeux de piste durent environ 1h30 à 2h.



Contacter le guide

Guide-Conférencière



Mail :

Tél. : + 33 (0) 6 07 79 00 98



Site web :



