Arrière-saison : Les Landes offre 500 Bons Vacances d’une valeur de 150€

Du 1er septembre au 2 novembre 2020, l’opération Les Landissimes devient Les Landissimes Gourmandes.



500 Bons Vacances d’une valeur de 150€ sont ainsi proposés aux vacanciers qui viendront dans les Landes pour un séjour de loisirs entre le 1er septembre et le 2 novembre 2020. Les bénéficiaires pourront également profiter d’une dégustation et se voir remettre une bouteille de vin gratuite dans le réseau de la Cave des Vignerons de Tursan.



Pour bénéficier du bon, il faut justifier les dépenses suivantes :

- un séjour comprenant à minima 2 nuits d’hébergement réservé en direct (classé ou labellisé),

- 1 restaurant

- un achat de produits chez un producteur pour un montant minimum de 30€

= un séjour global ayant couté au minimum 250€.



Cette opération met en lumière cet automne le terroir landais et sa gastronomie généreuse ! Foie gras, Canard Fermier, Armagnac, bœuf de Chalosse…