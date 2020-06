Arthur Courtinat, a quitté la direction générale de Maisons du Voyage et Marco Vasco

"Je vous informe que je quitte la direction des Maisons du Voyage et Marco Vasco ce jour.



C’est en 2012 que j’ai rejoint les Maisons du Voyage (groupe de La Maison de la Chine).



L’agence a été vendue en 2016 au Groupe Figaro, qui a fait l’acquisition de Marco Vasco l’année suivante, et m’a ensuite confié les rênes de l’ensemble.



Aujourd’hui, des divergences de vue m’amènent à quitter le Groupe.



Je veux remercier ici toutes celles et ceux qui ont fait de ces 8 dernières années une expérience absolument formidable :



Patricia Tartour la fondatrice des Maisons, Geoffroy de Becdelievre et Matthieu Bouchara les fondateurs de Marco Vasco ; sans eux, les agences n’existeraient tout simplement pas…



Mes équipes, aussi bien des Maisons du Voyage que de Marco Vasco. Rien n’aurait été possible sans leur engagement de tous les instants. Leurs talents, leurs personnalités, leurs diversités sont la richesse des deux marques, et je suis très fier d’elles ;



Les équipes du Figaro qui ont accueilli et accompagné cette nouvelle activité Voyage au sein du Groupe ;



Clients, fournisseurs, partenaires, conseillers, confrères, amis (...). Vous m’avez tant apporté, merci !



A tous, je souhaite bon vent et bon courage face à la crise actuelle. J’aurai toujours plaisir à rester en contact avec vous et à avoir régulièrement de vos nouvelles.



A bientôt

Arthur