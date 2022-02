Assurance annulation voyage : Mimat travaille avec plus de 200 professionnels du tourisme

L'assurance proposée par Mimat se fonde sur trois principes :



- des conditions claires : Mimat propose plus de 25 motifs d’annulation compréhensibles par tous, adaptés aux spécificités des activités touristiques et couvrant les situations les plus fréquentes (congés, transports, Covid-19).



- des démarches 100% digitales : Pour souscrire comme pour solliciter une demande de remboursement, quelques clics suffisent. En cas d’annulation, Mimat facilite et accélère les démarches.



- des remboursements rapides : les clients reçoivent une réponse personnalisée en moins de 12h et leur remboursement leur est versé sous 48h, quelle que soit la raison et même sans justificatif. Dans les cas les plus complexes, un conseiller prend directement contact avec la personne pour lui apporter une solution spécifique.