Atelier Voyages ouvre une 2e agence à Bastia !

Pour compléter le tableau, Atelier Voyages a su séduire une clientèle business : "Nous avons de plus en plus d'entreprises qui font appel à nous sur la billetterie aérienne, ferroviaire, locations de voiture et organisation de réunions sur le continent.



Nous sommes insulaires, c'est une chance. Les entreprises ont besoin de se déplacer. Mais nous avons aussi des clients dans le Sud de la France, à Cannes et Nice".



La petite équipe attend donc de pied ferme 2024 ! Et pour rester dans la course, Laurent et Dounia Munda recrute actuellement une septième personne pour s'occuper notamment des Secrets de l'Atelier !



A bon entendeur !