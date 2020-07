Aurora Travel and DMC, Réceptif Cambodge

Fondée en 2003, Aurora Travel & DMC fait partie des meilleures sociétés de gestion de destinations en Asie du Sud-Est. Offrant un large éventail de services aussi bien dans le cadre de voyages Loisirs que dans celui des voyages d'affaires, des réunions et des événements au Vietnam, au Laos, au Cambodge, l'entreprise se concentre sur une expérience haut de gamme, avec le but non seulement de satisfaire mais de dépasser les attentes de vos clients.

ATOUTS & COMPÉTENCES

Avec une équipe francophone dévouée, dynamique et professionnelle, Aurora Travel & DMC est hautement respectée et recommandée. Nous répondons rapidement à toutes vos demandes sur mesure et nous vous conseillons au mieux afin que vous puissiez proposer à vos clients le voyage qui correspondra parfaitement à leurs attentes et désirs.

Notre équipe de chefs de produits, dédiée et créative, entreprend toutes les recherches nécessaires afin de transformer les rêves immatériels en expériences réelles, que vous soyez à la recherche d'un voyage de loisirs sur mesure, d'une solution MICE ou de l’un de nos circuits en départ garanti.

Nous disposons également d’un bureau au Cambodge géré par notre représentant exclusif qui inspecte et contrôle toutes les prestations et services avant l’arrivée de vos clients.

LE CAMBODGE

Le Cambodge est connu dans le monde entier pour son charme unique, son incroyable patrimoine culturel, sa beauté naturelle, ses temples à couper le souffle, ses fameuses rizières en terrasses. Mais le Cambodge c’est bien plus que les temples d’Angkor: treks dans la jungle, farniente sur les plages, le Cambodge dispose de nombreux atouts pour attirer les touristes. Le peuple cambodgien est aussi remarquable que son patrimoine: chaleur humaine et gentillesse, c’est tout simplement aux vues de leur récente Histoire sombre.

Un séjour dans ce pays est quelque chose de spécial et Aurora Travel & DMC pourra aisément créer pour vous des circuits sur mesure et combinés incluant le Vietnam et le Laos.