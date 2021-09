Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme : "Les Français veulent-il "bloquer" leurs vacances au ski" ?

Ce que je tiens à préciser tout d'abord, c'est que nous n'avons pas découvert la clientèle française avec la crise sanitaire. Elle représentait déjà près de 76% de nos visiteurs.La fréquentation intrarégionale nous l'avons encore moins découverte avec la crise. Nous avions déjà au sein de nos équipes des personnes dédiées à ce segment de marché. Ce sont des phénomènes que nous connaissions déjà. La crise a surtout été un accélérateur de tendance.La distribution n'est pas non plus une découverte. Au cours de mon parcours professionnel j'ai travaillé chez Lastminute.com, à l'aéroport de Lyon, j'ai créé des entreprises avec Voyage Privée...Désormais, nous nous battons principalement sur deux sujets. Le premier concerne la digitalisation. Nous devons digitaliser toute l'offre touristique. Le second sujet est lié à l'élaboration de campagnes de communication qui provoquent des ventes directes, à l'image de l'opération Ski You Soon. Nous investissons beaucoup d'argent dans les campagnes notamment sur les réseaux sociaux. Nous sortons d'ailleurs en tête du classement annuel We Like Travel des destinations françaises. En 2019 nous avons généré plus d'un milliard de vues.Nous souhaitons de plus en plus brancher ce tuyau de trafic qualifié au plus proche de l'offre. Nous allons continuer à investir dans ce type de campagne qui vise à générer des ventes.