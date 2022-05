Après des postes en hébergement, Barbara Breheret évolue rapidement vers la promotion en arrivant à Tignes.

- 1991, création de sa première entreprise (Agence des Cimes) en association avec le fondateur d’Evolution 2. Une école de ski et d’aventures et agence événementielle (les Trophées de la communication, séminaires d’entreprises à l’occasion des jeux olympiques de 1992), et en prenant la direction de l’agence immobilière de la marque.

1997 - retour à la promotion B2B de Tignes et gestion de 23 pays émetteurs de skieurs avec une participation active au comité de pilotage de Ski France International (aujourd’hui France Montagne).

2004 - défrichage du marché indien avec sa société Link2Asia. Ce pays ne dispose pas encore d’antenne Atout France en support local. Elle représentera Chamonix dont elle gèrera la promotion par l’image et la programmation B2B.

2005 - Auvergne Rhône Alpes Tourisme la pour promouvoir ses destinations phares. Le cabinet du Conseil Régional la consulte pour les voyages officiels indiens en région (CAC40 indien, voyages ministériels…).

Aujourd’hui, son statut indépendant et expertise marché l’amène à accompagner des sociétés françaises à l’export en Inde, faire des formations auprès d’institutionnels ou partenaires privés pour mieux appréhender les marchés asiatiques.

2012 - Création de la société de production cinématographique Fair Prod qui a une douzaine de films à son actif

Depuis 2018, Auvergne Rhône Alpes enrichit ses missions avec le suivi des actions pour les Championnats du Monde de ski 2023, Coupe du Monde de Rugby et des opérations liées à la Vallée de la Gastronomie.