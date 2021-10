Bernard Sabbah a commencé sa carrière dans le tourisme en tant qu’administrateur Selectour aux côtés de Philippe Demonchy, avec 4 agences de voyage. Selectour Voyage Grand Bleu à Bordeaux.



Il a été durant 15 ans le négociateur dans l’émission « Sans aucun doute » sur TF1 et TMC.



Il est également consultant tourisme/média dans l’audiovisuel et sur BFMTV. Il a collaboré sur les émissions de Mike Horn, « A l'Etat sauvage » sur m6, Miss France,sur TF1 Bons baisers d’Europe sur France 2 , Cuisine impossible sur TF1, Vintage mecanic sur RMC découverte, Le Grand échiquier sur France 2 et recherche appartement ou maison sur M6.



Il a créé à Paris depuis le 1er octobre 2019 Viaticus, une école de tourisme et du digital dont il est le président ( bac + 3 et bac +5 ).