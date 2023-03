Diplômé de l’ESIEA où il a suivi un parcours en ingénierie et science de l’informatique, Bertrand Poe débute sa carrière professionnelle chez Dassault Aviation en tant que Software Engineer. Il occupe par la suite les postes d’ingénieur et Project manager au sein de diverses entreprises (France Telecom, Cogema, ...).



En 2000, il rejoint Continental AG (ex Siemens VDO Automotive) afin de gérer plusieurs projets d'intégration Logicielle et Hardware embarqués et évolue pour devenir Program Director.



C’est en 2008 que débute son parcours chez Amadeus, il occupe au total 8 postes différents au sein de la structure, à la fois dans des domaines techniques/solutions/projets mais aussi comme Responsable Grands Comptes.



Nommé directeur, agences de voyages et Gestour à l’automne 2021, Bertrand Poey est désormais Directeur Général Délégué d'Amadeus et Gestour en France.