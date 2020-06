BLB Tourisme Votre D.M.C. France, réceptif spécialiste du Grand Ouest : Bretagne – Normandie – Val de Loire

BLB Tourisme est un réceptif BtoB reconnu par la profession pour ses multiples compétences. Spécialiste du voyage en groupe loisirs et affaires, l’agence met également son savoir-faire en organisation, encadrement et gestion de séjours et circuits, à votre service, pour vos clients individuels .

Besoin d’un professionnel à vos côtés ? … Mettez le cap à l’ouest, BLB Tourisme fera le reste !



Vendredi 19 Juin 2020

BLB TOURISME



1995



APST



IM05613002



BLB Tourisme c’est avant tout une équipe dynamique, de passionnés, menée par un capitaine de caractère…



Si notre agence s'est ancrée en Bretagne, c’est parce que nous partageons avec notre territoire ses valeurs fondamentales : travail, rigueur, authenticité et bonne humeur… De nos racines celtes nous avons également hérité un véritable amour du voyage, de la découverte et de la convivialité, qui nous permet de proposer un large choix d'évasions… Bravant toutes les tempêtes, depuis 25 ans, nous tenons toujours la barre pour faire des prochains voyages de vos clients de merveilleux souvenirs…



Contactez nos différents services et offrez à vos clients l’assurance d’un voyage 100% réussi : notre département « groupes sur-mesure » également compétent pour vos offres « tribus », notre service « guides-accompagnateurs », le plus important de France, notre offre exclusive « coffret-cadeau maison Iles Précieuses », sans oublier notre dernier-né « West Avel », pour des aventures « cousues main » fleurant bon l’air du grand large à bord de voiliers traditionnels…





Conseil, disponibilité & réactivité : une équipe dynamique, passionnée et expérimentée à votre écoute pour co-construire votre projet voyage.



Créativité, expertise & sur mesure : Une connaissance pointue de notre « Far Ouest » : Des programmes originaux et équilibrés mêlant harmonieusement sites « incontournables » et lieux d’exception, avec rencontres inattendues et expériences inédites. Des offres personnalisées qui valorisent les projets voyage de votre clientèle



Qualité : Une incroyable capacité d’adaptation, essentielle en ces périodes troublées : nos créatrices de voyages sont constamment en recherche de « ces détails qui font la réussite du séjour » : prestataires rigoureusement sélectionnés, guides professionnels « maison », connaissance et respect de la réglementation, carnet de voyage complet, contact d’urgence 24h/24h, 7j/7 pendant votre séjour...



L’engagement BLB Tourisme : partager des valeurs qui nous sont essentielles : voyager éco-responsable, privilégier les échanges et l’humain pour une expérience unique, soutenir notre patrimoine local…



Un professionnel impliqué :

- au niveau national : membre du bureau EDV Centre Ouest, membre CEDIV depuis sa création et Conseil National du Voyage en France

- et au cœur de son territoire : membre du CA du CRT Bretagne, du bureau de l’ADT Morbihan, Présidence de Morbihan Affaires, membre des réseaux Produit en Bretagne, Green Morbihan



Séjour Tribu/groupe : « Inimitable Côte de granit Rose » - Patrimoine en bord de mer

S'il pouvait parler, le granit armoricain nous dirait bien des choses... Au cours d'une promenade sur le chemin des douaniers, il nous conterait ses origines, vieilles de 300 millions d'années, et nous ouvrirait le secret de ses formes énigmatiques...

Découvrez les paysages insolites et grandioses du Trégor : Bréhat, l’incontournable île aux fleurs, la petite plage Saint-Guirec à Ploumanac’h et ses spectaculaires chaos rocheux, les étonnantes constructions de Plougrescant et son exceptionnelle maison « entre deux rochers », la cathédrale de Tréguier et l’abbaye de Beauport sur le port de Paimpol…



Séjour individuel/ famille : Port Louis l’escapade maritime « Bol d’Air » de BLB Tourisme

Sentinelle de la mer, Port louis vous accueille pour une micro aventure : vivez une véritable expérience personnelle tout en profitant du confort d’un hôtel de charme, à l’esprit « maison de vacances en bord de mer »… Embarquez avec



→ En savoir plus sur BLB Tourisme

« Iles précieuses » by BLB Tourisme : 269€ le coffret pour 2

Parce que les îles font toujours rêver, que vos clients ne savent pas trop quand ni où partir… proposez-leur nos «Iles Précieuses», un concept maison de coffret cadeau pour 2 personnes à destination de 18 iles de Bretagne et de la Côte Atlantique : plus de 30 idées de week-ends. Noirmoutier, Belle Ile en Mer, Ouessant, Les Glénan… Vous trouverez votre bonheur !



Horaires : 9h30-12h30 / 14h-19h00

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Bénédicte LEBRUN

D.G.

blb.tourisme@wanadoo.fr



Gaëlle, Soizic, Aurélie et Nathalie

Forfaitistes groupes

groupe1@blb-tourisme.com

Tel : +33 (0)2 97 56 60 86



Karine

Responsable service guide-accompagnateur

karine@blb-tourisme.com

info@trouver-un-guide.com

Tel : +33 (0)2 97 56 60 86



Chloe

Chargée de développement West Avel

contact@west-avel.fr

Agent de réservation Iles Précieuses

info@blb-tourisme.com

Tel : +33 (0)2 97 56 23 50



Sites web :

www.blb-tourisme.bzh

www.une-ile.com

west-avel.fr



