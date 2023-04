Bpifrance : 29 entreprises participent à l'Accélérateur Tourisme & Loisirs

Active France Adventures

Discover France / Cap Vélo est une agence de voyages à vélo qui propose des séjours partout en France et en Europe sur des itinéraires à vélo tracés



Atout Seine

Atout Seine est un groupe familial qui rassemble plusieurs activités sous le nom de destination gourmande.



Be My Bus

PME familiale : transport de voyageurs, location de van aménagé et de minibus pour des séjours touristiques.



Le Chalet des Îles

Situé Porte de la Muette, en plein coeur du Bois de Boulogne, le Chalet des Îles propose un vrai dépaysement, été comme hiver.



Corleone Développement

Fils de restaurateurs, Thomas Vincent se lance à l’âge de 21 ans dans la création de sa première entreprise : Pizza Corleone.



Daroco

Restaurants italiens et bar à cocktail à Paris 2ème et 16ème, Daroco offre une cuisine généreuse et des produits d'exception.



DEMHotel

Société familiale de 8 hôtels à Angoulême, La Rochelle et Saintes, DEMHotel se développe par l'acquisition et la construction d'hôtels dont elle assure la gestion.



Domaine du Lazaret

Village vacances de 3 hectares au bord de la Méditerranée où se mêlent les traditions languedociennes, les balades touristiques et les activités nautiques.



Ecopark Adventures

Fondé en 2008, Ecopark Adventures est aujourd’hui un des leaders français de l’accrobranche, avec 8 parcs aventures implantés en France et en Belgique.



Emerald Stay France

Emerald Stay, gestionnaire 2.0 de propriétaires secondaires, gère les actifs comme un hôtel de nouvelle génération.



Garcin France

Le plus grand parc de loisirs couvert du nord de la France pour les enfants de 0 à 12 ans.



GINTO

Groupe hôtelier de 4 établissements, GINTO vit et vibre pour l’hôtellerie. Chaque jour, l’équipe fait tout pour transformer des moments ordinaires en instants extraordinaires.



Groupe FRGH

Groupe hôtelier de 10 établissements dans le Grand Est créé il y a 13 ans.



Groupe Kolibri

Le Groupe Kolibri (210 collaborateurs) rassemble des entreprises de services autour d’activités hôtelières et de restauration.



Herialk

La Sarl Herialk est un groupe dirigeant six hôtels bientôt sept.



Holding JPS

JPS HOLDING gère différents bar/restaurants sur Brest et la Rochelle :

Le What, Le Merluberlu, Le Repaire, Les 4 Vents, La Cale Brestoise, le Memestra et les P'tites Recettes.



Hôtel de la Paix

Le Best Western Premier Hôtel la Paix.



Liberty Electric Motion

Liberty Electric Motion est spécialisé dans la conception, la vente, la location et le SAV de ses véhicules de loisir et utilitaires électriques.



Pilotact

Management de 3 restaurants bistrots à Paris et projet d’ouverture d’un nouveau lieu de snacking californien à Paris.



Le Moulin d’Elise

Moulin d’Elise est un concept de restauration boulangère avec des produits artisanaux et alternatifs d’une grande qualité gustative.



SH de la Gare

Gest'HOTEL est un groupe hôtelier familial composé de 7 établissements de gamme 2,3 et 4 étoiles situés aux 3 points stratégiques de la ville de Bourges : centre, gare, autoroute.



Siguer

SIGUER est une entreprise familiale fondée par Jean-Marc Galabert qui se développe sur 3 axes : l'hôtellerie, l'immobilier et l'industrie.



SLIH

Réseau de 15 hôtels en propre et 10 hôtels franchisés imprégné d’un concept novateur et exclusif : les sports mécaniques sur circuit.



South Face

Situés à des emplacements privilégiés le long de la French Riviera, les 6 hôtels de charme 3*** et 4 **** du groupe La Villa vous accueillent dans la légendaire douceur de vivre de la Côte d’Azur.



Touloisirs

Touloisirs est une association sociale et marchande dont la vocation est de faire partir en vacances et divertir les salariés dans le cadre des oeuvres sociales de leur entreprise, CSE et assimilés.



Ultraboxe

Groupe de restaurants dans le Grand Est sous les franchises du Groupe Bertrand : Léon de Bruxelles et Au Bureau.



Groupe Vété

Le Groupe Vété est constitué de 4 sociétés, toutes en franchises, tout d'abord une société de garde d'enfants à domicile sous enseigne Family Sphère, puis de 3 restaurants, deux sous enseignes Au Bureau (Dunkerque et Hazebrouck) et un sous enseigne Hippopotamus.



Viglamo

Le domaine Presqu’île de la Franqui est un domaine sans voiture pour profiter des vacances en toute quiétude.



Wild Connexion

Entreprise engagée pour la biodiversité et créatrice d’émotions nature autour de 3 projets : L’Espace Rambouillet, un parc forestier et animalier, Domaine de Montagne, une station de ski et un hôtel dans le PNR des ballons des Vosges et Le Domaine Equestre des Bachats à Rhodes, une ferme de 100 hectares.