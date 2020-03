BSP : "IATA refuse toute négociation" selon Eric Drésin (ECTAA)

Il y a 15 jours, Eric Drésin le secrétaire général de l'ECTAA se voulait combatif, alors que la crise s'ouvrait dans l'industrie touristique, face à la vindicte populaire réclamant le remboursement de leurs voyages.



Deux semaines plus tard, la voix est plus basse et le " bonjour " un peu moins énergique.



" Le flux est tel, qu'il ne faut absolument pas décrocher, même quelques heures " lâche le responsable en charge de représenter la distribution et la production du côté de Bruxelles.



Alors que la bataille pour les vouchers a été plus ou moins remportée, même s'il manque une clarification de la position de la Commission européenne, le nouveau front ouvert est plus problématique : celui du BSP.



" C'est simple, IATA refuse toute négociation. La seule solution concrète que nous propose l'association étant de faire un lobbying commun pour sauver l'industrie " souffle-t-on dans la capitale européenne.



Et la problématique n'est pas propre à notre continent, puisque partout ailleurs dans le monde, la réponse est la même.