Balade méditative à Cabourg, la romantique Située aux portes du Pays d’Auge, la ville de Cabourg est l’un des plus beaux fleurons de la Côte Fleurie.

Riche d’un exceptionnel patrimoine Belle-Époque, Cabourg vous invite à apprécier sa douceur de vivre et le romantisme de sa plage bordée par la promenade Marcel Proust.

Rédigé par Claire LESOURD le Mardi 5 Octobre 2021

Un peu d’histoire sur Cabourg C’est au milieu du 19ème siècle, qu’Henri Durand-Morimbau, homme d’affaires et avocat parisien s’exclame au sujet de Cabourg :



« Je ferai de ce lieu la Reine des Plages ! ».



Homme d’action dans l’âme, il fonde immédiatement une société thermale d’un capital de 12 millions de Francs… et les herbages ainsi que les dunes situées le long du rivages sont aussitôt achetés !



La station balnéaire sort alors de terre sous forme d’un plan radioconcentrique, dont la scène est le Grand Hotel ainsi que le casino ; villas belle-époque et jardins fleurissent le long des rues et avenues bordées de centaines d’arbres. Après, une période financièrement difficile, dans les années 1870, la station balnéaire de Cabourg connaît un tel essor que sa population double entre les années 1880 et la fin des années 1930 !



Après un long sommeil, Bruno Coquatrix la sort de sa torpeur, après-guerre, grâce à une habile politique de relance touristique. Depuis lors, la plage des romantiques envoûte ses visiteurs par la beauté de ses paysages et la richesse de son offre touristique.



Nouveauté 2021 : la balade méditative à « Cabourg, la romantique » Au cours de cette visite guidée, ponctuée par deux pauses méditatives, vous allez découvrir le très riche patrimoine Belle-Epoque de Cabourg, ainsi que son méridien de l’amour en prenant le temps de vous reconnecter à vos sens et à l’instant présent.



Vous n’avez jamais pratiqué la méditation de pleine conscience ? Pas de panique, la visite est accessible à tous, même aux non initiés, et aux enfants à partir de 8 ans.



Renseignements pratiques : pour votre confort, prévoyez « une petite laine », car le corps se refroidit pendant les temps de méditation.



Durée de la visite : environ 1h30



Les informations pratiques Venir en voiture :

→ Cabourg est accessible par la route en 2h30 depuis Paris et 30mn depuis Caen.



Mairie de Cabourg

Place Bruno Coquatrix

14 390 CABOURG

Coordonnées GPS : 49°17'16.6"N 0°06'58.0"W



Venir en train :

Gare de Dives – Cabourg

Gare reliée à Paris Saint-Lazare (via Trouville-Deauville) ou Gare de Caen puis Bus Verts

Informations, réservation et vente de tickets pour toute la France et l’Europe.

Tel. : (+33) 892.35.35.35 (0,40 € / min)

Plus d’informations :



Trajets vers la gare de Paris St. Lazare (via Trouville-Deauville), semaine, week-ends et jours fériés. Tous les jours l’été.



Venir en avion :

→ Aéroport de Caen Carpiquet

Tel : 02 31 71 20 10

www.caen.aeroport.fr



→ Aéroport de Deauville Saint Gatien

Tel : (+33) 02 31 65 65 65

www.deauville.aeroport.fr



Se restaurer :

de nombreuses solutions de restauration existent sur place, pour tous les goûts et à la portée de toutes les bourses.

www.cabourg-tourisme.fr/ou-manger



Événementiel :

Petit train touristique de Cabourg

Durée de la visite : 45mn

Départ en face de l'office de tourisme

Avenue de la Mer

Jardins de l'Hôtel de Ville

14390 CABOURG

Mob. : 06 37 30 24 67

Tél. : 02 32 45 13 12



Nouveauté 2021 : La villa du temps retrouvé

… vous invite à découvrir la Belle-Epoque, au cours d’une véritable expérience inédite et sensorielle.

Le visiteur se retrouve plongé dans l’atmosphère d’une grande villa de Cabourg au cours des années 1900 en compagnie de Marcel Proust et de ses contemporains.



La Villa du Temps Retrouvé

15 Avenue du Président

Raymond Poincaré

14390 Cabourg

02 31 47 44 44

contact@villadutempsretrouve.com

villadutempsretrouve.com

Jardins de l'Hotel de Ville

14390 Cabourg

02 31 06 20 00

cabourg@ncpa-tourisme.fr

Guide-conférencier national



Adresse email :

Mobile : 0643175573



Site web :



