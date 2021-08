Balades littéraires en Seine-Maritime

Comment visiter Ry sans penser à Yonville-l’Abbaye d’Emma Bovary ou ne pas voir la cache aux trésors d’Arsène Lupin dans la fameuse Aiguille d’Etretat ?



Mettons ensemble nos pas dans ceux des écrivains pour (re)découvrir le département :



- Familiarisez-vous avec les modes de création de Corneille et Flaubert aux quatre musées de Rouen Métropole qui leur sont consacrés, et notamment l’épreuve du « gueuloir » que Flaubert utilisait pour tester la sonorité et la justesse de ses textes à l’oral.



- Suivez la Seine en lisant la correspondance et les poèmes de Victor Hugo, qui surnomma Rouen « la ville aux cent clochers » et qualifia l’abbaye de Jumièges de « plus belles ruines de France » et arrêtez-vous au musée de Villequier qui retrace l’épisode sans doute le plus douloureux de son existence : la noyade de sa fille aînée Léopoldine et de son gendre dans la Seine. Son émotion transpire encore des poèmes qu’il a dédiés à sa fille, tels que « Demain, dès l’aube ».